3 اتفاقيات بين الشركات السعودية والأرجنتينية لتصدير الأعلاف للمملكة

على هامش منتدى نظّمته وزارة البيئة والمياه والزراعة استمر لمدة 3 أيام

اختُتمت، أمس في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أعمال منتدى الأعلاف الذي نظّمته وزارة البيئة والمياه والزراعة واستمر لمدة ثلاثة أيام.

جاء ذلك بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بجمهورية الأرجنتين الدكتور لويس مقويل، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الأرجنتين رياض الخنيني، وبمشاركة صندوق التنمية الزراعية وعدد من رجال الأعمال والشركات السعودية العاملة في المجال الزراعي ونظرائهم الأرجنتينيين، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية.

ويأتي هذا المنتدى ضمن جهود الوزارة لتوفير الأعلاف في السوق المحلي، وضمان عدم وجود أي نقص نتيجة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25/ 2/ 1437، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك الاطلاع على إمكانيات جمهورية الأرجنتين في زراعة الأعلاف وإنتاجه وتصديره، وتفعيل دور الشراكة بين الشركات السعودية والأرجنتينية في هذا المجال.

وتخللت أعمالَ المنتدى، زيارةٌ قام بها الوفد السعودي إلى منطقة قرطبة الزراعية؛ حيث اطلعوا على مزارع الأعلاف هناك، وتَعَرّفوا على مراحل إنتاج الأعلاف وآلية جمعه وتصديره. وتَضَمّنت أعمال اليوم الأخير للمنتدى النقاشَ حول تفاصيل آلية نقل الأعلاف في الأرجنتين؛ حيث قَدّمت وزارة النقل الأرجنتينية، عرضًا يتضمن الإمكانات المتاحة لشبكة النقل الداخلي والموانئ.

وحَفِل المنتدى في يومه الأخير، بتوقيع ثلاث اتفاقيات بين الشركات السعودية والأرجنتينية في مجال تصدير الأعلاف للمملكة، بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة؛ حيث أشاد بما تَحقق من خلال هذا المنتدى من نتائج.

وأكد تَطَلُّع الوزارة لاستمرار التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين، من خلال الشراكات الاستراتيجية بين الشركات السعودية ونظيرتها الأرجنتينية.