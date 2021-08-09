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مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة حائل يُجري 3270 فحصاً خلال 5 أشهر

وذلك من الفترة 1 يناير 2021 حتى 30 مايو من العام نفسه

أجرى مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة منطقة حائل 3270 فحصاً خلال خمسة أشهر، وذلك من الفترة 1 يناير 2021 حتى 30 مايو 2021م.

وتفصيلاً؛ أجرى مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة حائل خلال خمسة أشهر 1580 فحصاً للوظائف، كما أجرى 1041 فحصاً خاصاً بالسموم الجنائية، و482 فحصاً تأكيدياً، و85 فحصاً خاصاً بالتسمم الكيميائي، كما أجرى المركز 82 فحصاً خاصاً بالأدوية العلاجية.

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مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة حائل يُجري 3270 فحصاً خلال 5 أشهر
سبق

أجرى مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة منطقة حائل 3270 فحصاً خلال خمسة أشهر، وذلك من الفترة 1 يناير 2021 حتى 30 مايو 2021م.

وتفصيلاً؛ أجرى مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة حائل خلال خمسة أشهر 1580 فحصاً للوظائف، كما أجرى 1041 فحصاً خاصاً بالسموم الجنائية، و482 فحصاً تأكيدياً، و85 فحصاً خاصاً بالتسمم الكيميائي، كما أجرى المركز 82 فحصاً خاصاً بالأدوية العلاجية.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
10:33 PM

مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة حائل يُجري 3270 فحصاً خلال 5 أشهر

وذلك من الفترة 1 يناير 2021 حتى 30 مايو من العام نفسه

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منصور الشلاقي - الرياض
1
1,012

أجرى مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة منطقة حائل 3270 فحصاً خلال خمسة أشهر، وذلك من الفترة 1 يناير 2021 حتى 30 مايو 2021م.

وتفصيلاً؛ أجرى مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في صحة حائل خلال خمسة أشهر 1580 فحصاً للوظائف، كما أجرى 1041 فحصاً خاصاً بالسموم الجنائية، و482 فحصاً تأكيدياً، و85 فحصاً خاصاً بالتسمم الكيميائي، كما أجرى المركز 82 فحصاً خاصاً بالأدوية العلاجية.

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