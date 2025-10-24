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"الأرصاد" تنبّه من حالة سحب رعدية ممطرة على جازان

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: أبو عريش، والداير، وفيفا، مفيدة بأن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بدورها، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ -لا سمح الله-، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

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"الأرصاد" تنبّه من حالة سحب رعدية ممطرة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: أبو عريش، والداير، وفيفا، مفيدة بأن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بدورها، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ -لا سمح الله-، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
08:17 AM

"الأرصاد" تنبّه من حالة سحب رعدية ممطرة على جازان

الدفاع المدني دعا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: أبو عريش، والداير، وفيفا، مفيدة بأن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، بدورها، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية في أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأيّ مكروهٍ -لا سمح الله-، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

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