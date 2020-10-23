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مدني ميسان يخمد حريقًا نشب في أعشاب وحشائش بقرية مهرة

دون وقوع إصابات

أخمد الدفاع المدني ‫بمحافظة ميسان، اليوم، حريقاً نشب في أعشاب وحشائش وبعض الأشجار في أحد المدرجات الزراعية بقرية مهرة.


وأكد الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عدم وقوع إصابات ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني ميسان يخمد حريقًا نشب في أعشاب وحشائش بقرية مهرة
سبق

أخمد الدفاع المدني ‫بمحافظة ميسان، اليوم، حريقاً نشب في أعشاب وحشائش وبعض الأشجار في أحد المدرجات الزراعية بقرية مهرة.


وأكد الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عدم وقوع إصابات ولله الحمد.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
06:56 PM

مدني ميسان يخمد حريقًا نشب في أعشاب وحشائش بقرية مهرة

دون وقوع إصابات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
1,920

أخمد الدفاع المدني ‫بمحافظة ميسان، اليوم، حريقاً نشب في أعشاب وحشائش وبعض الأشجار في أحد المدرجات الزراعية بقرية مهرة.


وأكد الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عدم وقوع إصابات ولله الحمد.

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