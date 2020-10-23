مدني ميسان يخمد حريقًا نشب في أعشاب وحشائش بقرية مهرة

أخمد الدفاع المدني بمحافظة ميسان، اليوم، حريقاً نشب في أعشاب وحشائش وبعض الأشجار في أحد المدرجات الزراعية بقرية مهرة.
وأكد الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عدم وقوع إصابات ولله الحمد.
أخمد الدفاع المدني بمحافظة ميسان، اليوم، حريقاً نشب في أعشاب وحشائش وبعض الأشجار في أحد المدرجات الزراعية بقرية مهرة.
وأكد الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عدم وقوع إصابات ولله الحمد.
أخمد الدفاع المدني بمحافظة ميسان، اليوم، حريقاً نشب في أعشاب وحشائش وبعض الأشجار في أحد المدرجات الزراعية بقرية مهرة.
وأكد الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عدم وقوع إصابات ولله الحمد.
أخمد الدفاع المدني بمحافظة ميسان، اليوم، حريقاً نشب في أعشاب وحشائش وبعض الأشجار في أحد المدرجات الزراعية بقرية مهرة.
وأكد الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، عدم وقوع إصابات ولله الحمد.