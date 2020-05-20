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بالصور .. إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى السعودية

بلغ حجمها 1652 كيلوجراماً.. والقبض على مهربيها ومستقبليها

أعلن المتحدث الرسمي باسم لمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت من كشف مخطط لأحد عناصر الخلايا المرتبطة بالمليشيات الحوثية لتهريب 1652 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر إلى المملكة عبر بحر العرب واليمن.

وقال المتحدث: تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لحرس الحدود، وتم إلقاء القبض على مهربيها ومستقبليها وعددهم خمسة متهمين في مناطق "نجران، وجازان، ومكة المكرمة، والقصيم" وهم ثلاثة مواطنين واثنان من الجنسية اليمنية.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات المليشيات الحوثية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى السعودية
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم لمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت من كشف مخطط لأحد عناصر الخلايا المرتبطة بالمليشيات الحوثية لتهريب 1652 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر إلى المملكة عبر بحر العرب واليمن.

وقال المتحدث: تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لحرس الحدود، وتم إلقاء القبض على مهربيها ومستقبليها وعددهم خمسة متهمين في مناطق "نجران، وجازان، ومكة المكرمة، والقصيم" وهم ثلاثة مواطنين واثنان من الجنسية اليمنية.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
04:03 PM
اخر تعديل
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
06:10 AM

بالصور .. إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى السعودية

بلغ حجمها 1652 كيلوجراماً.. والقبض على مهربيها ومستقبليها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
11
25,913

أعلن المتحدث الرسمي باسم لمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت من كشف مخطط لأحد عناصر الخلايا المرتبطة بالمليشيات الحوثية لتهريب 1652 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر إلى المملكة عبر بحر العرب واليمن.

وقال المتحدث: تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لحرس الحدود، وتم إلقاء القبض على مهربيها ومستقبليها وعددهم خمسة متهمين في مناطق "نجران، وجازان، ومكة المكرمة، والقصيم" وهم ثلاثة مواطنين واثنان من الجنسية اليمنية.

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