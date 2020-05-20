وقال المتحدث: تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لحرس الحدود، وتم إلقاء القبض على مهربيها ومستقبليها وعددهم خمسة متهمين في مناطق "نجران، وجازان، ومكة المكرمة، والقصيم" وهم ثلاثة مواطنين واثنان من الجنسية اليمنية.

أعلن المتحدث الرسمي باسم لمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت من كشف مخطط لأحد عناصر الخلايا المرتبطة بالمليشيات الحوثية لتهريب 1652 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر إلى المملكة عبر بحر العرب واليمن.

بالصور .. إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى السعودية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-20 أعلن المتحدث الرسمي باسم لمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت من كشف مخطط لأحد عناصر الخلايا المرتبطة بالمليشيات الحوثية لتهريب 1652 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر إلى المملكة عبر بحر العرب واليمن. وقال المتحدث: تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لحرس الحدود، وتم إلقاء القبض على مهربيها ومستقبليها وعددهم خمسة متهمين في مناطق "نجران، وجازان، ومكة المكرمة، والقصيم" وهم ثلاثة مواطنين واثنان من الجنسية اليمنية.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 04:03 PM

اخر تعديل 22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 06:10 AM

بالصور .. إحباط مخطط حوثي لتهريب كمية كبيرة من الحشيش إلى السعودية بلغ حجمها 1652 كيلوجراماً.. والقبض على مهربيها ومستقبليها





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أعلن المتحدث الرسمي باسم لمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن الجهات المختصة بالمديرية تمكنت من كشف مخطط لأحد عناصر الخلايا المرتبطة بالمليشيات الحوثية لتهريب 1652 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر إلى المملكة عبر بحر العرب واليمن.

وقال المتحدث: تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة أمنية مشتركة مع المديرية العامة لحرس الحدود، وتم إلقاء القبض على مهربيها ومستقبليها وعددهم خمسة متهمين في مناطق "نجران، وجازان، ومكة المكرمة، والقصيم" وهم ثلاثة مواطنين واثنان من الجنسية اليمنية.