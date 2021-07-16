النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية يحذر من خطورة جماعة "الإخوان" ومخططاتهم

أكد أنها لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة، محذراً منهم ومن تلبيسهم وخبثهم وكيدهم.

جاء ذلك في "تغريدة للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر": "الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة".

وتابع الوزير "آل الشيخ": "فاحذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسرورين وتصفهم بمناقب وهمية وتنسب إليهم كل خير وتنفي عنهم كل شر، وهم وفلولهم يروجون شهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل فكونوا على حذر وحيطة".

ولقيت التغريدة إشادة واسعة من مستخدمي موقع تويتر مشيدين بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في محاربته للفكر المتطرف، وفضحه للجماعات الإرهابية تأتي في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

تنظيم الإخوان الإرهابي جماعة الإخوان الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الشؤون الإسلامية يحذر من خطورة جماعة "الإخوان" ومخططاتهم
سبق

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة، محذراً منهم ومن تلبيسهم وخبثهم وكيدهم.

جاء ذلك في "تغريدة للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر": "الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة".

وتابع الوزير "آل الشيخ": "فاحذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسرورين وتصفهم بمناقب وهمية وتنسب إليهم كل خير وتنفي عنهم كل شر، وهم وفلولهم يروجون شهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل فكونوا على حذر وحيطة".

ولقيت التغريدة إشادة واسعة من مستخدمي موقع تويتر مشيدين بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في محاربته للفكر المتطرف، وفضحه للجماعات الإرهابية تأتي في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
11:34 PM

وزير الشؤون الإسلامية يحذر من خطورة جماعة "الإخوان" ومخططاتهم

أكد أنها لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
5
2,220

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة، محذراً منهم ومن تلبيسهم وخبثهم وكيدهم.

جاء ذلك في "تغريدة للوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر": "الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة".

وتابع الوزير "آل الشيخ": "فاحذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسرورين وتصفهم بمناقب وهمية وتنسب إليهم كل خير وتنفي عنهم كل شر، وهم وفلولهم يروجون شهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل فكونوا على حذر وحيطة".

ولقيت التغريدة إشادة واسعة من مستخدمي موقع تويتر مشيدين بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ في محاربته للفكر المتطرف، وفضحه للجماعات الإرهابية تأتي في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,937
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,409
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,856

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة