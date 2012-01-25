النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المبارك" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي

أكد أن هذه الثقة تُعدُّ حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن

رفع الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي "ساما".

وسأل الدكتور المبارك الله -عز وجلّ- أن يعينه على هذه الثقة التي تُعدُّ حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن الغالي، وتحقيق مزيد من الإنجازات العظيمة التي ترفع من مكانة المملكة على مستوى الاقتصاد العالمي، والمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

يُذكر أن الدكتور "المبارك" شغل منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي السعودي"، خلال الفترة من 2011م حتى 2016م, ويحمل درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الأعمال في مجال التشغيل والإنتاج من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة، ودرجة الماجستير في الهندسة الصناعية، ودرجة الماجستير في المحاسبة المالية والضرائب، وكذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال، إضافة إلى بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة SMU في دالاس الأمريكية.

وتقلد "المبارك" عدداً من المناصب، حيث شغل منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في الفترة من ديسمبر 2018م حتى يناير 2021م، والأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول" بين عامي 2003 و2011م، ومنصب عضو منتدب في شركة مورغان ستانلي السعودية بين عامي 2005م و2011م، إلى جانب عضويته في مجلس الشورى بين عامي 1999 و2005م، كذلك عُين مديراً عاماً لشركة رنا للاستثمار بين عامي 1992 و1999م، كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات الكبرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المبارك" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي
سبق

رفع الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي "ساما".

وسأل الدكتور المبارك الله -عز وجلّ- أن يعينه على هذه الثقة التي تُعدُّ حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن الغالي، وتحقيق مزيد من الإنجازات العظيمة التي ترفع من مكانة المملكة على مستوى الاقتصاد العالمي، والمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

يُذكر أن الدكتور "المبارك" شغل منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي السعودي"، خلال الفترة من 2011م حتى 2016م, ويحمل درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الأعمال في مجال التشغيل والإنتاج من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة، ودرجة الماجستير في الهندسة الصناعية، ودرجة الماجستير في المحاسبة المالية والضرائب، وكذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال، إضافة إلى بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة SMU في دالاس الأمريكية.

وتقلد "المبارك" عدداً من المناصب، حيث شغل منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في الفترة من ديسمبر 2018م حتى يناير 2021م، والأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول" بين عامي 2003 و2011م، ومنصب عضو منتدب في شركة مورغان ستانلي السعودية بين عامي 2005م و2011م، إلى جانب عضويته في مجلس الشورى بين عامي 1999 و2005م، كذلك عُين مديراً عاماً لشركة رنا للاستثمار بين عامي 1992 و1999م، كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات الكبرى.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
07:06 PM

"المبارك" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي

أكد أن هذه الثقة تُعدُّ حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
1,794

رفع الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للبنك المركزي السعودي "ساما".

وسأل الدكتور المبارك الله -عز وجلّ- أن يعينه على هذه الثقة التي تُعدُّ حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن الغالي، وتحقيق مزيد من الإنجازات العظيمة التي ترفع من مكانة المملكة على مستوى الاقتصاد العالمي، والمضي قدماً لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

يُذكر أن الدكتور "المبارك" شغل منصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي السعودي"، خلال الفترة من 2011م حتى 2016م, ويحمل درجة الدكتوراه في تخصص إدارة الأعمال في مجال التشغيل والإنتاج من جامعة هيوستن في الولايات المتحدة، ودرجة الماجستير في الهندسة الصناعية، ودرجة الماجستير في المحاسبة المالية والضرائب، وكذلك درجة الماجستير في إدارة الأعمال، إضافة إلى بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة SMU في دالاس الأمريكية.

وتقلد "المبارك" عدداً من المناصب، حيث شغل منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في الفترة من ديسمبر 2018م حتى يناير 2021م، والأمين العام في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية "تداول" بين عامي 2003 و2011م، ومنصب عضو منتدب في شركة مورغان ستانلي السعودية بين عامي 2005م و2011م، إلى جانب عضويته في مجلس الشورى بين عامي 1999 و2005م، كذلك عُين مديراً عاماً لشركة رنا للاستثمار بين عامي 1992 و1999م، كما شغل عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات الكبرى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,575
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,159
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,039
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,978

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة