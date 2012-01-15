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شاهد.. "مدني الريث" ينتشل جثة غريق وينقذ آخرين سقطوا في مياه وادي لجب

فرق الإنقاذ بوادي الفرع تفكّ احتجاز عائلة في سيل وادي المضيق

تمكنت فرق الدفاع المدني في الريث من انتشال جثة غريق، إضافة إلى إنقاذ آخرين سقطوا في تجمع مياه في وادي لجب، أثناء تنزههم.

من ناحية أخرى أنقذت فرق الدفاع المدني بوادي الفرع، عائلة احتجزت في سيل وادي المضيق، وجميع أفرادها بصحة جيدة.

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شاهد.. "مدني الريث" ينتشل جثة غريق وينقذ آخرين سقطوا في مياه وادي لجب
سبق

تمكنت فرق الدفاع المدني في الريث من انتشال جثة غريق، إضافة إلى إنقاذ آخرين سقطوا في تجمع مياه في وادي لجب، أثناء تنزههم.

من ناحية أخرى أنقذت فرق الدفاع المدني بوادي الفرع، عائلة احتجزت في سيل وادي المضيق، وجميع أفرادها بصحة جيدة.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
05:53 PM

شاهد.. "مدني الريث" ينتشل جثة غريق وينقذ آخرين سقطوا في مياه وادي لجب

فرق الإنقاذ بوادي الفرع تفكّ احتجاز عائلة في سيل وادي المضيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,280

تمكنت فرق الدفاع المدني في الريث من انتشال جثة غريق، إضافة إلى إنقاذ آخرين سقطوا في تجمع مياه في وادي لجب، أثناء تنزههم.

من ناحية أخرى أنقذت فرق الدفاع المدني بوادي الفرع، عائلة احتجزت في سيل وادي المضيق، وجميع أفرادها بصحة جيدة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,678

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