شاهد.. "مدني الريث" ينتشل جثة غريق وينقذ آخرين سقطوا في مياه وادي لجب

فرق الإنقاذ بوادي الفرع تفكّ احتجاز عائلة في سيل وادي المضيق

تمكنت فرق الدفاع المدني في الريث من انتشال جثة غريق، إضافة إلى إنقاذ آخرين سقطوا في تجمع مياه في وادي لجب، أثناء تنزههم.

من ناحية أخرى أنقذت فرق الدفاع المدني بوادي الفرع، عائلة احتجزت في سيل وادي المضيق، وجميع أفرادها بصحة جيدة.

