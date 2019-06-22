أخضر الناشئين يواصل تحضيراته لبطولة غرب آسيا

يواصل المنتخب السعودي تحت 16 عامًا تدريباته خلال معسكره الإعدادي في مدينة الطائف والمقام حتى الـ29 من الشهر الجاري؛ تحضيرًا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في الأردن.



وأجرى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي، الذي عمد خلال الحصة الصباحية على تنفيذ اللاعبين لتمارين بهدف رفع المعدل اللياقي، أعقبها مران الاستلام والتسليم مع تبادل المراكز، في حين تركزت التمارين على كيفية الاستحواذ على الكرة وسرعة الاسترجاع، ومن ثم مران التعامل الدفاعي مع لاعبي الأطراف والمهاجمين وكيفية التحول.



الجدير بالذكر أن الأخضر جاء خلال قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبَي الكويت والعراق، في البطولة المقرر إقامتها في الأردن خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو المقبل.