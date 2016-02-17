كما تَوقع "المسند"، أن يلي فترة الاستقرار الطويلة هذه حالة مطرية قصيرة تبدأ يوم السبت القادم، وتنتهي الأحد أو الاثنين.

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله ‌المسند، أجواء مستقرة اليوم على معظم البلاد.

خبير طقس يتوقع: حالة مطرية قصيرة تبدأ السبت القادم وتنتهي الاثنين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-17 توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله ‌المسند، أجواء مستقرة اليوم على معظم البلاد. كما تَوقع "المسند"، أن يلي فترة الاستقرار الطويلة هذه حالة مطرية قصيرة تبدأ يوم السبت القادم، وتنتهي الأحد أو الاثنين.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 08:30 AM

خبير طقس يتوقع: حالة مطرية قصيرة تبدأ السبت القادم وتنتهي الاثنين أجواء مستقرة اليوم على معظم البلاد اليوم





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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله ‌المسند، أجواء مستقرة اليوم على معظم البلاد.

كما تَوقع "المسند"، أن يلي فترة الاستقرار الطويلة هذه حالة مطرية قصيرة تبدأ يوم السبت القادم، وتنتهي الأحد أو الاثنين.