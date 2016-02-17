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خبير طقس يتوقع: حالة مطرية قصيرة تبدأ السبت القادم وتنتهي الاثنين

أجواء مستقرة اليوم على معظم البلاد اليوم

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله ‌المسند، أجواء مستقرة اليوم على معظم البلاد.

كما تَوقع "المسند"، أن يلي فترة الاستقرار الطويلة هذه حالة مطرية قصيرة تبدأ يوم السبت القادم، وتنتهي الأحد أو الاثنين.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبير طقس يتوقع: حالة مطرية قصيرة تبدأ السبت القادم وتنتهي الاثنين
سبق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله ‌المسند، أجواء مستقرة اليوم على معظم البلاد.

كما تَوقع "المسند"، أن يلي فترة الاستقرار الطويلة هذه حالة مطرية قصيرة تبدأ يوم السبت القادم، وتنتهي الأحد أو الاثنين.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
08:30 AM

خبير طقس يتوقع: حالة مطرية قصيرة تبدأ السبت القادم وتنتهي الاثنين

أجواء مستقرة اليوم على معظم البلاد اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله ‌المسند، أجواء مستقرة اليوم على معظم البلاد.

كما تَوقع "المسند"، أن يلي فترة الاستقرار الطويلة هذه حالة مطرية قصيرة تبدأ يوم السبت القادم، وتنتهي الأحد أو الاثنين.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,070
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,516
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,180
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,139

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