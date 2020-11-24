النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة.. البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين "بالمضطهدين"

في كتابه الجديد بعنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل"

وصف البابا فرنسيس لأول مرة مسلمي أقلية الإيغور في الصين بأنهم "مضطهدون"، وهو الأمر الذي كان نشطاء حقوق الإنسان يحثونه عليه منذ أعوام، وفق "روسيا اليوم".

وقال البابا فرنسيس في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل" إن وباء كورونا يجب أن يحفز الحكومات للتفكير بطريقة دائمة في تأسيس دخل أساسي عالمي.

وفي أحد فصول الكتاب الذي يتحدث فيه أيضًا عن المسيحيين المضطهدين في دول إسلامية قال البابا: "أفكر دائمًا في المضطهدين من الروهينجا والإيغور المساكين والأزيديين".

وفي الكتاب الذي يضم 150 صفحة، وينتظر أن يطرح في أول ديسمبر، يتحدث البابا فرنسيس عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع أوجه عدم المساواة بعد انتهاء الجائحة.

وفي حين أن البابا فرنسيس تحدث في السابق عن الروهينجا الذين فروا من ميانمار، وعن مقتل الأزيديين على أيدي تنظيم "داعش" في العراق، كانت هذه أول مرة يشير فيها إلى الإيغور.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
لأول مرة.. البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين "بالمضطهدين"
سبق

وصف البابا فرنسيس لأول مرة مسلمي أقلية الإيغور في الصين بأنهم "مضطهدون"، وهو الأمر الذي كان نشطاء حقوق الإنسان يحثونه عليه منذ أعوام، وفق "روسيا اليوم".

وقال البابا فرنسيس في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل" إن وباء كورونا يجب أن يحفز الحكومات للتفكير بطريقة دائمة في تأسيس دخل أساسي عالمي.

وفي أحد فصول الكتاب الذي يتحدث فيه أيضًا عن المسيحيين المضطهدين في دول إسلامية قال البابا: "أفكر دائمًا في المضطهدين من الروهينجا والإيغور المساكين والأزيديين".

وفي الكتاب الذي يضم 150 صفحة، وينتظر أن يطرح في أول ديسمبر، يتحدث البابا فرنسيس عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع أوجه عدم المساواة بعد انتهاء الجائحة.

وفي حين أن البابا فرنسيس تحدث في السابق عن الروهينجا الذين فروا من ميانمار، وعن مقتل الأزيديين على أيدي تنظيم "داعش" في العراق، كانت هذه أول مرة يشير فيها إلى الإيغور.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
01:01 AM

لأول مرة.. البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين "بالمضطهدين"

في كتابه الجديد بعنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
348

وصف البابا فرنسيس لأول مرة مسلمي أقلية الإيغور في الصين بأنهم "مضطهدون"، وهو الأمر الذي كان نشطاء حقوق الإنسان يحثونه عليه منذ أعوام، وفق "روسيا اليوم".

وقال البابا فرنسيس في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل" إن وباء كورونا يجب أن يحفز الحكومات للتفكير بطريقة دائمة في تأسيس دخل أساسي عالمي.

وفي أحد فصول الكتاب الذي يتحدث فيه أيضًا عن المسيحيين المضطهدين في دول إسلامية قال البابا: "أفكر دائمًا في المضطهدين من الروهينجا والإيغور المساكين والأزيديين".

وفي الكتاب الذي يضم 150 صفحة، وينتظر أن يطرح في أول ديسمبر، يتحدث البابا فرنسيس عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع أوجه عدم المساواة بعد انتهاء الجائحة.

وفي حين أن البابا فرنسيس تحدث في السابق عن الروهينجا الذين فروا من ميانمار، وعن مقتل الأزيديين على أيدي تنظيم "داعش" في العراق، كانت هذه أول مرة يشير فيها إلى الإيغور.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,054
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,194
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,720
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,498

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة