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بعد انسحاب إثيوبيا.. واشنطن تتعهّد بالتوصل إلى اتفاق نهائي لسد النهضة

مصر وقعت منفردة عليه بالأحرف الأولى

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث اتفاقًا نهائيًّا بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح "منوتشين" في بيان نُشر في وقت متأخر، أمس، وأوردته "رويترز" اليوم (السبت)؛ أنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء بارزين من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين، بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان يفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقًا في واشنطن الأسبوع الماضي بخصوص ملء وتشغيل السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

ولم يتّضح بعد ما إذا كان من المقرر إجراء محادثات جديدة.

إثيوبيا سد النهضة

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد انسحاب إثيوبيا.. واشنطن تتعهّد بالتوصل إلى اتفاق نهائي لسد النهضة
سبق

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث اتفاقًا نهائيًّا بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح "منوتشين" في بيان نُشر في وقت متأخر، أمس، وأوردته "رويترز" اليوم (السبت)؛ أنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء بارزين من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين، بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان يفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقًا في واشنطن الأسبوع الماضي بخصوص ملء وتشغيل السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

ولم يتّضح بعد ما إذا كان من المقرر إجراء محادثات جديدة.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
03:28 PM

بعد انسحاب إثيوبيا.. واشنطن تتعهّد بالتوصل إلى اتفاق نهائي لسد النهضة

مصر وقعت منفردة عليه بالأحرف الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث اتفاقًا نهائيًّا بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح "منوتشين" في بيان نُشر في وقت متأخر، أمس، وأوردته "رويترز" اليوم (السبت)؛ أنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء بارزين من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين، بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان يفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقًا في واشنطن الأسبوع الماضي بخصوص ملء وتشغيل السد، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

ولم يتّضح بعد ما إذا كان من المقرر إجراء محادثات جديدة.

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