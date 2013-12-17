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"الموارد البشرية" بمكة تُكرم 48 متقاعدًا ومتقاعدة من منسوبيها

ضمن مبادرة الوزارة لتكريم المتقاعدين

كرم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، 48 موظفاً وموظفة من منسوبيه المتقاعدين لهذا العام.

جاء ذلك، في حفلٍ رسمي بأحد فنادق محافظة جدة، حضره مدير عام الفرع، فهد بن رقوش، ومسؤولو المنطقة، ضمن مبادرة وزارة الموارد لتكريم المتقاعدين.

وألقى "بن رقوش"، كلمة رحب فيها بالحضور، موضحاً أن هذا الاحتفال والتكريم لتقدير ما قدم من جهود من المتقاعدين، وعرفاناً من الوزارة بالجهود التي بذلت كل في موقعه وميدان تخصصه لدعم أداء الوزارة، مما ساعد على تطوير العمل ودفعه قدماً للأمام نحو تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

كما تضمن الحفل بعض الفقرات الوطنية والفلكلورية قدمتها فرقة شعبية.

فيما ألقى نيابة عن المتقاعدين محمد بادغيش، كلمة بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل، سلَّم مدير عام فرع الوزارة المتقاعدين، شهادات ودروعًا تذكارية.

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"الموارد البشرية" بمكة تُكرم 48 متقاعدًا ومتقاعدة من منسوبيها
سبق

كرم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، 48 موظفاً وموظفة من منسوبيه المتقاعدين لهذا العام.

جاء ذلك، في حفلٍ رسمي بأحد فنادق محافظة جدة، حضره مدير عام الفرع، فهد بن رقوش، ومسؤولو المنطقة، ضمن مبادرة وزارة الموارد لتكريم المتقاعدين.

وألقى "بن رقوش"، كلمة رحب فيها بالحضور، موضحاً أن هذا الاحتفال والتكريم لتقدير ما قدم من جهود من المتقاعدين، وعرفاناً من الوزارة بالجهود التي بذلت كل في موقعه وميدان تخصصه لدعم أداء الوزارة، مما ساعد على تطوير العمل ودفعه قدماً للأمام نحو تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

كما تضمن الحفل بعض الفقرات الوطنية والفلكلورية قدمتها فرقة شعبية.

فيما ألقى نيابة عن المتقاعدين محمد بادغيش، كلمة بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل، سلَّم مدير عام فرع الوزارة المتقاعدين، شهادات ودروعًا تذكارية.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
07:31 PM

"الموارد البشرية" بمكة تُكرم 48 متقاعدًا ومتقاعدة من منسوبيها

ضمن مبادرة الوزارة لتكريم المتقاعدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، 48 موظفاً وموظفة من منسوبيه المتقاعدين لهذا العام.

جاء ذلك، في حفلٍ رسمي بأحد فنادق محافظة جدة، حضره مدير عام الفرع، فهد بن رقوش، ومسؤولو المنطقة، ضمن مبادرة وزارة الموارد لتكريم المتقاعدين.

وألقى "بن رقوش"، كلمة رحب فيها بالحضور، موضحاً أن هذا الاحتفال والتكريم لتقدير ما قدم من جهود من المتقاعدين، وعرفاناً من الوزارة بالجهود التي بذلت كل في موقعه وميدان تخصصه لدعم أداء الوزارة، مما ساعد على تطوير العمل ودفعه قدماً للأمام نحو تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

كما تضمن الحفل بعض الفقرات الوطنية والفلكلورية قدمتها فرقة شعبية.

فيما ألقى نيابة عن المتقاعدين محمد بادغيش، كلمة بهذه المناسبة.

وفي ختام الحفل، سلَّم مدير عام فرع الوزارة المتقاعدين، شهادات ودروعًا تذكارية.

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