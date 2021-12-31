"البلدية والإسكان" توجّه الأمانات بالاستعداد للتعامل مع الحالات المطرية

دعت لتنفيذ الصيانة الدورية لمنافذ التصريف بالأنفاق والعبّارات والجسور

وجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لموسم الأمطار الذي تشهده المملكة هذه الأيام، واتخاذ الإجراءات لتنفيذ خطط مواجهة مخاطر الأمطار وما يصاحبها من جريان السيول وتجمعات المياه في الأحياء السكنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكدت الوزارة أهمية متابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والعبارات والجسور والقنوات وإزالة أي عوائق فيها، وتنظيف الأودية ضمن نطاق الأمانة أو البلدية وتجهيز الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية لتلافي أخطار الأمطار والسيول في جميع مدن ومحافظات المملكة وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً، والتي تشتمل على بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار والسيول.

وحثّت الوزارة الأمانات والبلديات على ضرورة تفعيل مركز الطوارئ الموحد "940" على مدار الساعة لرصد المستجدات والمتغيرات الناجمة عن هطول الأمطار والتنسيق مع الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في التعامل الفعّال مع مخاطر الأمطار والسيول، وما قد ينجم عنها من أضرار وسرعة نشر الفرق والوحدات الميدانية المجهزة بالمعدات والآليات في المواقع الأكثر عرضة للمخاطر، وسرعة الاستجابة للبلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.