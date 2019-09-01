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النرويجي غوستاف ويخايم فتحاوي لثلاث سنوات

أعلنت إدارة نادي الفتح التعاقد مع اللاعب النرويجي غوستاف ويخايم صاحب الـ 27 عاماً لمدة ثلاث سنوات، حيث يلعب في مركز الوسط، قادمًا من نادي ميدتييلاند الدنماركي.

وسبق للاعب أن مثّل بلاده ضمن الفئات السنية للمنتخب الوطني، بينما لعب لعدة أندية أبرزها نادي غينت البلجيكي.

من جهته، عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، مؤكدًا عزمه على تقديم كل ما يملك في سبيل خدمة الفريق، مؤكدًا سعيه لتحقيق تطلعات جماهير الفتح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النرويجي غوستاف ويخايم فتحاوي لثلاث سنوات
سبق

أعلنت إدارة نادي الفتح التعاقد مع اللاعب النرويجي غوستاف ويخايم صاحب الـ 27 عاماً لمدة ثلاث سنوات، حيث يلعب في مركز الوسط، قادمًا من نادي ميدتييلاند الدنماركي.

وسبق للاعب أن مثّل بلاده ضمن الفئات السنية للمنتخب الوطني، بينما لعب لعدة أندية أبرزها نادي غينت البلجيكي.

من جهته، عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، مؤكدًا عزمه على تقديم كل ما يملك في سبيل خدمة الفريق، مؤكدًا سعيه لتحقيق تطلعات جماهير الفتح.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
04:42 PM

النرويجي غوستاف ويخايم فتحاوي لثلاث سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أعلنت إدارة نادي الفتح التعاقد مع اللاعب النرويجي غوستاف ويخايم صاحب الـ 27 عاماً لمدة ثلاث سنوات، حيث يلعب في مركز الوسط، قادمًا من نادي ميدتييلاند الدنماركي.

وسبق للاعب أن مثّل بلاده ضمن الفئات السنية للمنتخب الوطني، بينما لعب لعدة أندية أبرزها نادي غينت البلجيكي.

من جهته، عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، مؤكدًا عزمه على تقديم كل ما يملك في سبيل خدمة الفريق، مؤكدًا سعيه لتحقيق تطلعات جماهير الفتح.

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