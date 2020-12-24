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"الهويش" يقود "الكلاسيكو" المنتظر.. بين الهلال والاتحاد

اقترب الحكم السعودي محمد الهويش من قيادة "الكلاسيكو" المنتظر، الذي يجمع الهلال والاتحاد، السبت المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسرت أنباء، اليوم الخميس، أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم في طريقها للإعلان الرسمي بإسناد إدارة مباراة الهلال والاتحاد - الدورية - للحكم الهويش.

ومع عودة قيادة الحكم السعودي لمباريات الكلاسيكو باتت الفرصة أكبر لإسناد قيادة المباريات الكبيرة من "كلاسيكو" و"ديربي" للحكم السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت تسند لحكام أجانب لفترة طويلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهويش" يقود "الكلاسيكو" المنتظر.. بين الهلال والاتحاد
سبق

اقترب الحكم السعودي محمد الهويش من قيادة "الكلاسيكو" المنتظر، الذي يجمع الهلال والاتحاد، السبت المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسرت أنباء، اليوم الخميس، أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم في طريقها للإعلان الرسمي بإسناد إدارة مباراة الهلال والاتحاد - الدورية - للحكم الهويش.

ومع عودة قيادة الحكم السعودي لمباريات الكلاسيكو باتت الفرصة أكبر لإسناد قيادة المباريات الكبيرة من "كلاسيكو" و"ديربي" للحكم السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت تسند لحكام أجانب لفترة طويلة.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
07:54 PM

"الهويش" يقود "الكلاسيكو" المنتظر.. بين الهلال والاتحاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اقترب الحكم السعودي محمد الهويش من قيادة "الكلاسيكو" المنتظر، الذي يجمع الهلال والاتحاد، السبت المقبل، في افتتاح الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسرت أنباء، اليوم الخميس، أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم في طريقها للإعلان الرسمي بإسناد إدارة مباراة الهلال والاتحاد - الدورية - للحكم الهويش.

ومع عودة قيادة الحكم السعودي لمباريات الكلاسيكو باتت الفرصة أكبر لإسناد قيادة المباريات الكبيرة من "كلاسيكو" و"ديربي" للحكم السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت تسند لحكام أجانب لفترة طويلة.

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