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محمد بن فيصل: رسالة واضحة لقصي.. الملعب ملك للهلال

بعد حديث عن نقل مباريات النصر لملعب الجامعة

أكد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، أنهم لن يتنازلوا عن ملعبهم، وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "ملعب الهلال هو ملك للهلال وليس للاتحاد السعودي لكرة القدم".

‏رسالة واضحة للأخ قصي الفواز!

ويأتي ذلك في أعقاب حديث قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر برنامج "في المرمى"، والذي قال فيه: "جميعنا نعرف أن ملعب الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد غير جاهزين، وتجهيز أحدهما قد يستغرق 20 يوماً كما أثبتت نتائج التحقيقات في هيئة الرياضة".

وأضاف: فيما يتعلق بمكان إقامة مباريات النصر؛ فهناك أكثر من خيار، وهذا لا بد أن يتم بالتنسيق مع هيئة الرياضة؛ حيث من الممكن أن تؤجل مباراة النصر المقبلة، أو يتم تأجيل الجولة السابعة عشرة من الدوري كاملة، أو نقل مباراة النصر إما لملعب المجمعة أو ملعب جامعة الملك سعود.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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محمد بن فيصل: رسالة واضحة لقصي.. الملعب ملك للهلال
سبق

أكد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، أنهم لن يتنازلوا عن ملعبهم، وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "ملعب الهلال هو ملك للهلال وليس للاتحاد السعودي لكرة القدم".

‏رسالة واضحة للأخ قصي الفواز!

ويأتي ذلك في أعقاب حديث قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر برنامج "في المرمى"، والذي قال فيه: "جميعنا نعرف أن ملعب الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد غير جاهزين، وتجهيز أحدهما قد يستغرق 20 يوماً كما أثبتت نتائج التحقيقات في هيئة الرياضة".

وأضاف: فيما يتعلق بمكان إقامة مباريات النصر؛ فهناك أكثر من خيار، وهذا لا بد أن يتم بالتنسيق مع هيئة الرياضة؛ حيث من الممكن أن تؤجل مباراة النصر المقبلة، أو يتم تأجيل الجولة السابعة عشرة من الدوري كاملة، أو نقل مباراة النصر إما لملعب المجمعة أو ملعب جامعة الملك سعود.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
08:29 AM

محمد بن فيصل: رسالة واضحة لقصي.. الملعب ملك للهلال

بعد حديث عن نقل مباريات النصر لملعب الجامعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,018

أكد الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، أنهم لن يتنازلوا عن ملعبهم، وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "ملعب الهلال هو ملك للهلال وليس للاتحاد السعودي لكرة القدم".

‏رسالة واضحة للأخ قصي الفواز!

ويأتي ذلك في أعقاب حديث قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر برنامج "في المرمى"، والذي قال فيه: "جميعنا نعرف أن ملعب الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد غير جاهزين، وتجهيز أحدهما قد يستغرق 20 يوماً كما أثبتت نتائج التحقيقات في هيئة الرياضة".

وأضاف: فيما يتعلق بمكان إقامة مباريات النصر؛ فهناك أكثر من خيار، وهذا لا بد أن يتم بالتنسيق مع هيئة الرياضة؛ حيث من الممكن أن تؤجل مباراة النصر المقبلة، أو يتم تأجيل الجولة السابعة عشرة من الدوري كاملة، أو نقل مباراة النصر إما لملعب المجمعة أو ملعب جامعة الملك سعود.

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