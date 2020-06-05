"الصحة": ارتفاع نسبة الأطفال المصابين في الحالات الجديدة إلى 13%

أعلنت الصحة اليوم الجمعة أنه تم تسجيل (2591) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (95748) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (24490) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1412) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (1651) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (70616) حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (2591) حالة، 46٪من الحالات تعود لسعوديين و54٪ لغير سعوديين، و32٪ من الحالات للإناث، و68٪ ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4٪، والأطفال 13٪، والبالغين 83٪.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (719) حالة، وجدة (459) حالة، ومكة المكرمة (254) حالة، والمدينة المنورة (129) حالة، والهفوف (102) حالة، والدمام (90) حالة، والخبر (81) حالة، والقطيف (76) حالة، والجبيل (66) حالة، والمبرز (60) حالة، وبريدة (48) حالة، والظهران (45) حالة، والطائف (31) حالة، وخميس مشيط (29) حالة، والجفر (22) حالة، ورأس تنورة (20) حالة، ووادي الدواسر (20) حالة، والدرعية (19) حالة، وينبع (18) حالة، وتبوك (17) حالة، وجازان (15) حالة، والقنفذة (12) حالة، وعرعر (12) حالة، وعنيزة (11) حالة، والبشائر (11) حالة، وبقيق (11) حالة، وأبها (10) حالات، ومحايل عسير (10) حالات، وصفوى (10) حالات، والسحن (9) حالات، والخفجي (9) حالات، وأبو عريش (9) حالات، ونجران (9) حالات، وبللسمر (8) حالات، والخرج (8) حالات، وبيش (7) حالات، وصبيا (7) حالات، ورويضة العرض (7) حالات، وأحد رفيدة (6) حالات، وحائل (6) حالات، والعارضة (6) حالات، والنماص (5) حالات، وتبالة (5) حالات، والدرب (5) حالات، والليث (5) حالات، والعيون(4) حالات، والبكيرية (4) حالات، والرس (4) حالات، وادي بن هشبل (4) حالات، والقويعية (4) حالات، وليلى (3) حالات، ووادي الفرع حالتان، ومهد الذهب حالتان، ورياض الخبراء حالتان، والقوز حالتان، والمزاحمية حالتان، وحوطة بني تميم حالتان، وحالة واحدة في كل من الحناكية، وخيبر، والمذنب، والأسياح، والمويه، وظهران الجنوب، ورجال ألمع، وتنومة، والعيدابي، وأضم، ورابغ، وحبونا، العويقلة، والشعبة، والبجادية، والزلفي، وتمير ، وثادق، وأملج.

كما بلغ عدد الوفيات (642) حالة، بإضافة (31) حالة وفاة جديدة

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (6658334) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (2884308) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (391588) حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (21763) فحصًا جديدًا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (908972) فحصًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.