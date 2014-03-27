النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية" تحمّل الدول الغنية مسؤولية وفيات "كورونا" في نظيرتها الفقيرة

"غيبريسوس" لفت إلى النتائج السلبية للتوزيع غير العادل للقاحات

حمّلت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية المسؤولية المباشرة عن وفاة المعرّضين لخطر الإصابة بـ"كورونا" في الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط؛ بحسب ما أورده اليوم (السبت)، موقع "روسيا اليوم".

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي أن "الدول التي تطعّم الآن الشباب والأشخاص الأصحاء المعرضين لخطر الإصابة بشكل أقل؛ تفعل ذلك على حساب أرواح العاملين في مجال الصحة وكبار السن ومجموعات أخرى معرّضة لخطر كبير في دول أخرى".

وأضاف أنه طالما أن الوباء يخرج عن نطاق السيطرة في أي مكان؛ فيمكن أن تظهر متغيرات تشكّل مخاطر على أولئك الذين أصيبوا أو تم تطعيمهم.

ولفت "غيبريسوس" إلى أن "التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد اعتداء أخلاقي؛ بل يهزم نفسه اقتصاديًّا ووبائيًّا.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة العالمية" تحمّل الدول الغنية مسؤولية وفيات "كورونا" في نظيرتها الفقيرة
سبق

حمّلت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية المسؤولية المباشرة عن وفاة المعرّضين لخطر الإصابة بـ"كورونا" في الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط؛ بحسب ما أورده اليوم (السبت)، موقع "روسيا اليوم".

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي أن "الدول التي تطعّم الآن الشباب والأشخاص الأصحاء المعرضين لخطر الإصابة بشكل أقل؛ تفعل ذلك على حساب أرواح العاملين في مجال الصحة وكبار السن ومجموعات أخرى معرّضة لخطر كبير في دول أخرى".

وأضاف أنه طالما أن الوباء يخرج عن نطاق السيطرة في أي مكان؛ فيمكن أن تظهر متغيرات تشكّل مخاطر على أولئك الذين أصيبوا أو تم تطعيمهم.

ولفت "غيبريسوس" إلى أن "التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد اعتداء أخلاقي؛ بل يهزم نفسه اقتصاديًّا ووبائيًّا.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
08:02 PM
اخر تعديل
27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
08:14 PM

"الصحة العالمية" تحمّل الدول الغنية مسؤولية وفيات "كورونا" في نظيرتها الفقيرة

"غيبريسوس" لفت إلى النتائج السلبية للتوزيع غير العادل للقاحات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
257

حمّلت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية المسؤولية المباشرة عن وفاة المعرّضين لخطر الإصابة بـ"كورونا" في الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط؛ بحسب ما أورده اليوم (السبت)، موقع "روسيا اليوم".

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي أن "الدول التي تطعّم الآن الشباب والأشخاص الأصحاء المعرضين لخطر الإصابة بشكل أقل؛ تفعل ذلك على حساب أرواح العاملين في مجال الصحة وكبار السن ومجموعات أخرى معرّضة لخطر كبير في دول أخرى".

وأضاف أنه طالما أن الوباء يخرج عن نطاق السيطرة في أي مكان؛ فيمكن أن تظهر متغيرات تشكّل مخاطر على أولئك الذين أصيبوا أو تم تطعيمهم.

ولفت "غيبريسوس" إلى أن "التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد اعتداء أخلاقي؛ بل يهزم نفسه اقتصاديًّا ووبائيًّا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,561
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,617
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,622
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,853

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة