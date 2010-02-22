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بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال

أكد أنه سرطان لأي اقتصاد.. متسائلاً: ماذا لو كان مردود هذه المبالغ على الوطن والمواطن؟

كشف مستشار قانوني عن أن حجم التستر التجاري في ‫السعودية في آخر سنتين يزيد على 500 مليار ريال، متسائلاً: ماذا لو كان مردود هذه المبالغ على الوطن والمواطن؟

وأوضح لـ"الراصد" أن كثيرًا من إعلانات المشاهير مخالفة، وأن التستر التجاري انتقل من البقالات ومحطات البنزين وغيرها إلى العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر محمد الوهيبي من أن التستر التجاري آفة وسرطان لأي اقتصاد في العالم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للتستر الذي من المنتظر أن يُفعَّل من يوم غد تصل فيه العقوبات لـ 5 ملايين غرامة، و5 سنوات سجنًا.


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بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال
سبق

كشف مستشار قانوني عن أن حجم التستر التجاري في ‫السعودية في آخر سنتين يزيد على 500 مليار ريال، متسائلاً: ماذا لو كان مردود هذه المبالغ على الوطن والمواطن؟

وأوضح لـ"الراصد" أن كثيرًا من إعلانات المشاهير مخالفة، وأن التستر التجاري انتقل من البقالات ومحطات البنزين وغيرها إلى العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر محمد الوهيبي من أن التستر التجاري آفة وسرطان لأي اقتصاد في العالم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للتستر الذي من المنتظر أن يُفعَّل من يوم غد تصل فيه العقوبات لـ 5 ملايين غرامة، و5 سنوات سجنًا.


22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
01:36 AM

بالفيديو.. مستشار قانوني: حجم ‫التستر التجاري في ‫السعودية يزيد على 500 مليار ريال

أكد أنه سرطان لأي اقتصاد.. متسائلاً: ماذا لو كان مردود هذه المبالغ على الوطن والمواطن؟

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
1,940

كشف مستشار قانوني عن أن حجم التستر التجاري في ‫السعودية في آخر سنتين يزيد على 500 مليار ريال، متسائلاً: ماذا لو كان مردود هذه المبالغ على الوطن والمواطن؟

وأوضح لـ"الراصد" أن كثيرًا من إعلانات المشاهير مخالفة، وأن التستر التجاري انتقل من البقالات ومحطات البنزين وغيرها إلى العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر محمد الوهيبي من أن التستر التجاري آفة وسرطان لأي اقتصاد في العالم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للتستر الذي من المنتظر أن يُفعَّل من يوم غد تصل فيه العقوبات لـ 5 ملايين غرامة، و5 سنوات سجنًا.


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