النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيقاف أربعيني متهم بتهشيم مركبة رئيس دائرة النيابة العامة بالمهد

بعد تحري شرطة المحافظة عن سلوك الفاعل المتوقع

أوقفت شرطة محافظة مهد الذهب شاباً في العقد الرابع من عمره، متهماً بالاعتداء على مركبة "رئيس دائرة النيابة" وتهشمها عند منزله مساء أمس.

ووفق المعلومات، فقد بدأ رجال الأمن في الشرطة فور تلقي البلاغ بتتبع الشخصيات المتهمة في مثل هذه الحوادث، حيث أشارت الخيوط لأحد أرباب السوابق في ذات الحي، وبعد متابعة له تم إيقافه وتوجيه الاتهام له تمهيداً لاتخاذ التحقيقات اللازمة بحقه.

يذكر أن المركبة المتضررة من الموديلات الفارهة، وتقدر قيمة إصلاح التلفيات التي لحقت بها بأكثر من 10 آلاف ريال حسب تقييم المختصين في ثنايا القضية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إيقاف أربعيني متهم بتهشيم مركبة رئيس دائرة النيابة العامة بالمهد
سبق

أوقفت شرطة محافظة مهد الذهب شاباً في العقد الرابع من عمره، متهماً بالاعتداء على مركبة "رئيس دائرة النيابة" وتهشمها عند منزله مساء أمس.

ووفق المعلومات، فقد بدأ رجال الأمن في الشرطة فور تلقي البلاغ بتتبع الشخصيات المتهمة في مثل هذه الحوادث، حيث أشارت الخيوط لأحد أرباب السوابق في ذات الحي، وبعد متابعة له تم إيقافه وتوجيه الاتهام له تمهيداً لاتخاذ التحقيقات اللازمة بحقه.

يذكر أن المركبة المتضررة من الموديلات الفارهة، وتقدر قيمة إصلاح التلفيات التي لحقت بها بأكثر من 10 آلاف ريال حسب تقييم المختصين في ثنايا القضية.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
07:16 PM

إيقاف أربعيني متهم بتهشيم مركبة رئيس دائرة النيابة العامة بالمهد

بعد تحري شرطة المحافظة عن سلوك الفاعل المتوقع

A A A
فهد الغبيوي - المهد
0
1,412

أوقفت شرطة محافظة مهد الذهب شاباً في العقد الرابع من عمره، متهماً بالاعتداء على مركبة "رئيس دائرة النيابة" وتهشمها عند منزله مساء أمس.

ووفق المعلومات، فقد بدأ رجال الأمن في الشرطة فور تلقي البلاغ بتتبع الشخصيات المتهمة في مثل هذه الحوادث، حيث أشارت الخيوط لأحد أرباب السوابق في ذات الحي، وبعد متابعة له تم إيقافه وتوجيه الاتهام له تمهيداً لاتخاذ التحقيقات اللازمة بحقه.

يذكر أن المركبة المتضررة من الموديلات الفارهة، وتقدر قيمة إصلاح التلفيات التي لحقت بها بأكثر من 10 آلاف ريال حسب تقييم المختصين في ثنايا القضية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,866
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,268
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,189
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,603

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة