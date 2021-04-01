20 مسابقة مختلفة.. موسم جديد يُهدِينا أبطالاً جُددًا .. البداية 12 أغسطس

الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف عن الحدث الرياضي الأبرز

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد انطلاقة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمسابقات الكروية، للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

وغرد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مساء أمس الأربعاء، فكتب: "20 مسابقة مختلفة. موسم جديد يُهدِينا أبطالاً جُددًا. البداية 12 أغسطس".

ويتبقى 6 جولات من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بنسخته الحالية، حيث يتصدر الهلال الترتيب العام برصيد 48 نقطة متقدمًا بـ 3 نقاط على ملاحقة الشباب.