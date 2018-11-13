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شاهد.. مليشيات الحوثي تفخخ وتفجر مسجداً بالحديدة.. مسيرة تدمير

انتهاكات لحرمة دور العبادة.. قتل وتنكيل وخطف وتعذيب الأئمة

فجّرت مليشيات الحوثي، أمس، جامعاً كبيراً في محافظة الحديدة، بعد هروبها منه؛ لتُحدث به أضراراً جسيمة وتنهار قبته وأجزاء منه، في استمرار لمسيرة تدمير المساجد ودور العبادة في مختلف أرجاء المحافظات والمناطق اليمنية.

وأوضح مقطع فيديو رصده الإعلام العسكري في المقاومة الوطنية، انتهاك المليشيات الحوثية لحرمة المسجد وتفجيره بعبوات ناسفة؛ في محاولة منها لإصابة قوات الشرعية.

وتأتي عملية الحوثيين هذه، بعد عمليات كثيرة استهدفت مساجد صنعاء وصعدة وذمار وإب وغيرها، بالإضافة إلى قتل والتنكيل بأئمة المساجد والخطف والتعذيب.

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شاهد.. مليشيات الحوثي تفخخ وتفجر مسجداً بالحديدة.. مسيرة تدمير
سبق

فجّرت مليشيات الحوثي، أمس، جامعاً كبيراً في محافظة الحديدة، بعد هروبها منه؛ لتُحدث به أضراراً جسيمة وتنهار قبته وأجزاء منه، في استمرار لمسيرة تدمير المساجد ودور العبادة في مختلف أرجاء المحافظات والمناطق اليمنية.

وأوضح مقطع فيديو رصده الإعلام العسكري في المقاومة الوطنية، انتهاك المليشيات الحوثية لحرمة المسجد وتفجيره بعبوات ناسفة؛ في محاولة منها لإصابة قوات الشرعية.

وتأتي عملية الحوثيين هذه، بعد عمليات كثيرة استهدفت مساجد صنعاء وصعدة وذمار وإب وغيرها، بالإضافة إلى قتل والتنكيل بأئمة المساجد والخطف والتعذيب.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
11:45 AM

شاهد.. مليشيات الحوثي تفخخ وتفجر مسجداً بالحديدة.. مسيرة تدمير

انتهاكات لحرمة دور العبادة.. قتل وتنكيل وخطف وتعذيب الأئمة

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محمد المواسي - الحد الجنوبي
2
1,842

فجّرت مليشيات الحوثي، أمس، جامعاً كبيراً في محافظة الحديدة، بعد هروبها منه؛ لتُحدث به أضراراً جسيمة وتنهار قبته وأجزاء منه، في استمرار لمسيرة تدمير المساجد ودور العبادة في مختلف أرجاء المحافظات والمناطق اليمنية.

وأوضح مقطع فيديو رصده الإعلام العسكري في المقاومة الوطنية، انتهاك المليشيات الحوثية لحرمة المسجد وتفجيره بعبوات ناسفة؛ في محاولة منها لإصابة قوات الشرعية.

وتأتي عملية الحوثيين هذه، بعد عمليات كثيرة استهدفت مساجد صنعاء وصعدة وذمار وإب وغيرها، بالإضافة إلى قتل والتنكيل بأئمة المساجد والخطف والتعذيب.

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