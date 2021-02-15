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"صحة بيشة": بدء العمل بالعيادات الافتراضية بمستشفى الملك عبدالله

لضمان تقديم الخدمات الصحية للمرضى دون الحضور للمستشفى

بدأت صحة بيشة ممثلة بمستشفى الملك عبدالله العمل بالعيادات الافتراضية للتواصل مع المرضى في العيادات عن بعد، وذلك لاستمرارية وسهولة تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالإضافة إلى خدمة المريض بأفضل الطرق وتجنيبهم مشقة الانتقال من مكان إلى آخر.

وأوضحت صحة بيشة، أن الهدف من تفعيل العيادات عن بعد يأتي لضمان استمرارية وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين دون الحاجة لحضورهم إلى المستشفى؛ حيث سيقوم الطبيب في العيادة بالاطلاع على ملف المريض والتواصل معه صوتياً ومرئياً في منزله دون الحاجة للحضور للمستشفى.

وتشمل العيادات بالمستشفى مركز التأهيل الطبي، ومركز السكري والغدد الصماء.

وتأتي العيادات الافتراضية امتدادًا للخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى في مجالات مختلفة ضمن منظومة متكاملة في عدة تخصصات طبية، كما أن المستشفى بصدد التوسع في الخدمات الافتراضية لجميع العيادات بالمستشفى خلال الفترة القادمة.

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"صحة بيشة": بدء العمل بالعيادات الافتراضية بمستشفى الملك عبدالله
سبق

بدأت صحة بيشة ممثلة بمستشفى الملك عبدالله العمل بالعيادات الافتراضية للتواصل مع المرضى في العيادات عن بعد، وذلك لاستمرارية وسهولة تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالإضافة إلى خدمة المريض بأفضل الطرق وتجنيبهم مشقة الانتقال من مكان إلى آخر.

وأوضحت صحة بيشة، أن الهدف من تفعيل العيادات عن بعد يأتي لضمان استمرارية وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين دون الحاجة لحضورهم إلى المستشفى؛ حيث سيقوم الطبيب في العيادة بالاطلاع على ملف المريض والتواصل معه صوتياً ومرئياً في منزله دون الحاجة للحضور للمستشفى.

وتشمل العيادات بالمستشفى مركز التأهيل الطبي، ومركز السكري والغدد الصماء.

وتأتي العيادات الافتراضية امتدادًا للخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى في مجالات مختلفة ضمن منظومة متكاملة في عدة تخصصات طبية، كما أن المستشفى بصدد التوسع في الخدمات الافتراضية لجميع العيادات بالمستشفى خلال الفترة القادمة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
06:20 PM

"صحة بيشة": بدء العمل بالعيادات الافتراضية بمستشفى الملك عبدالله

لضمان تقديم الخدمات الصحية للمرضى دون الحضور للمستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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بدأت صحة بيشة ممثلة بمستشفى الملك عبدالله العمل بالعيادات الافتراضية للتواصل مع المرضى في العيادات عن بعد، وذلك لاستمرارية وسهولة تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالإضافة إلى خدمة المريض بأفضل الطرق وتجنيبهم مشقة الانتقال من مكان إلى آخر.

وأوضحت صحة بيشة، أن الهدف من تفعيل العيادات عن بعد يأتي لضمان استمرارية وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين دون الحاجة لحضورهم إلى المستشفى؛ حيث سيقوم الطبيب في العيادة بالاطلاع على ملف المريض والتواصل معه صوتياً ومرئياً في منزله دون الحاجة للحضور للمستشفى.

وتشمل العيادات بالمستشفى مركز التأهيل الطبي، ومركز السكري والغدد الصماء.

وتأتي العيادات الافتراضية امتدادًا للخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى في مجالات مختلفة ضمن منظومة متكاملة في عدة تخصصات طبية، كما أن المستشفى بصدد التوسع في الخدمات الافتراضية لجميع العيادات بالمستشفى خلال الفترة القادمة.

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