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مجلس الأعمال السعودي البريطاني يعقد اجتماعه نصف السنوي

شهد اللقاء طرح عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

عقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك أمس، اجتماعه نصف السنوي بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال السعوديين ومسؤولين من الجهات الحكومية، لمناقشة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

ونوّه رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور عماد الذكير، بأهمية الاجتماع الذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم التعافي من جائحة كورونا، وهو ما سيتيح الفرص الواعدة بين الجانبين، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة، مما يشكل فرصة كبيرة للدول لتعزيز وتوثيق علاقاتها التجارية مع المملكة.

ولفت الذكير، إلى أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني يقوم بدور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والنجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترات الماضية.

وشهد اللقاء طرح عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار المستدام والتقنية والتدريب الصحي، كما جرى استعراض عددٍ من المشاريع لدى الجهات الحكومية أبرزت فيه الفرص الاستثمارية والتطويرية، أهمها بوابة الدرعية ووزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، إضافةً إلى شركات سعودية في مجالات التقنية والتعليم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مجلس الأعمال السعودي البريطاني يعقد اجتماعه نصف السنوي
سبق

عقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك أمس، اجتماعه نصف السنوي بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال السعوديين ومسؤولين من الجهات الحكومية، لمناقشة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

ونوّه رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور عماد الذكير، بأهمية الاجتماع الذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم التعافي من جائحة كورونا، وهو ما سيتيح الفرص الواعدة بين الجانبين، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة، مما يشكل فرصة كبيرة للدول لتعزيز وتوثيق علاقاتها التجارية مع المملكة.

ولفت الذكير، إلى أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني يقوم بدور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والنجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترات الماضية.

وشهد اللقاء طرح عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار المستدام والتقنية والتدريب الصحي، كما جرى استعراض عددٍ من المشاريع لدى الجهات الحكومية أبرزت فيه الفرص الاستثمارية والتطويرية، أهمها بوابة الدرعية ووزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، إضافةً إلى شركات سعودية في مجالات التقنية والتعليم.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
12:09 PM

مجلس الأعمال السعودي البريطاني يعقد اجتماعه نصف السنوي

شهد اللقاء طرح عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك أمس، اجتماعه نصف السنوي بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال السعوديين ومسؤولين من الجهات الحكومية، لمناقشة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

ونوّه رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك الدكتور عماد الذكير، بأهمية الاجتماع الذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم التعافي من جائحة كورونا، وهو ما سيتيح الفرص الواعدة بين الجانبين، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة، مما يشكل فرصة كبيرة للدول لتعزيز وتوثيق علاقاتها التجارية مع المملكة.

ولفت الذكير، إلى أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني يقوم بدور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والنجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترات الماضية.

وشهد اللقاء طرح عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار المستدام والتقنية والتدريب الصحي، كما جرى استعراض عددٍ من المشاريع لدى الجهات الحكومية أبرزت فيه الفرص الاستثمارية والتطويرية، أهمها بوابة الدرعية ووزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، إضافةً إلى شركات سعودية في مجالات التقنية والتعليم.

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