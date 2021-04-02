النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 728 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 404 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مثابة وأمناً".. فيلم يوثق نجاح تصدي المملكة للجائحة في المسجد الحرام

دشنه "السديس" وأثنى على جودة العمل المخرج وما يعكسه من صورة إيجابية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الفيلم الوثائقي "مثابة وأمنًا" والذي يوثق قصة النجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في التصدي لجائحة كورونا بالمسجد الحرام.

ويوثق هذا الفيلم آلية تعامل الرئاسة مع الأزمة منذ بدايتها في سبيل الحفاظ على الصحة العامة بالحرمين الشريفين وما قدمته من خدمات توعوية وصحية تزامناً مع بدء الجائحة.

كما يستعرض الفيلم دور المملكة الرائد وتوجيهاتها الحكيمة بإغلاق الحرم وتعليق موسمي الحج والعمرة للمرة الأولى في إجراء احترازي، نتيجة تفشي فايروس كورونا عالمياً، وما قدمته من دعم متواصل ومنقطع النظير في سبيل حماية المقدسات الإسلامية، إلى جانب اهتمامها بالصحة العامة، حيث سخرت كافة الإمكانيات المالية والكوادر البشرية من القطاعات الأمنية والصحية والخدمية المختلفة، وما قدمته من دعم لجهود رئاسة شؤون الحرمين إنجاحاً لخططها وبرامجها التوعوية والإرشادية والصحية.

وكان قد أثنى "السديس"، خلال التدشين، على جودة العمل المُخرج وما يعكسه من صورة إيجابية عن الأعمال القائمة داخل الحرم وفي الساحات التابعة له، إضافة إلى تسليطه الضوء على أبرز ما قامت به الرئاسة خلال الجائحة.

وأشاد "السديس" بالمجهودات المبذولة والمقدمة في سبيل الرقي بخدمات الرئاسة في جميع الأصعدة، مؤكداً أن الرئاسة تبذل كل ما في وسعها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الحرمين الشريفين عن طريق الاستفادة من الكوادر الشابة العاملة بعد توفير التدريب والتوجيه اللازم ليتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه.

وفي الختام، رفع الرئيس العام الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم المتواصل لأعمال

الرئاسة والاهتمام المبذول بشؤون الحرمين، سائلاً الله أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار وعلى سائر بلاد المسلمين.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مثابة وأمناً".. فيلم يوثق نجاح تصدي المملكة للجائحة في المسجد الحرام
سبق

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الفيلم الوثائقي "مثابة وأمنًا" والذي يوثق قصة النجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في التصدي لجائحة كورونا بالمسجد الحرام.

ويوثق هذا الفيلم آلية تعامل الرئاسة مع الأزمة منذ بدايتها في سبيل الحفاظ على الصحة العامة بالحرمين الشريفين وما قدمته من خدمات توعوية وصحية تزامناً مع بدء الجائحة.

كما يستعرض الفيلم دور المملكة الرائد وتوجيهاتها الحكيمة بإغلاق الحرم وتعليق موسمي الحج والعمرة للمرة الأولى في إجراء احترازي، نتيجة تفشي فايروس كورونا عالمياً، وما قدمته من دعم متواصل ومنقطع النظير في سبيل حماية المقدسات الإسلامية، إلى جانب اهتمامها بالصحة العامة، حيث سخرت كافة الإمكانيات المالية والكوادر البشرية من القطاعات الأمنية والصحية والخدمية المختلفة، وما قدمته من دعم لجهود رئاسة شؤون الحرمين إنجاحاً لخططها وبرامجها التوعوية والإرشادية والصحية.

وكان قد أثنى "السديس"، خلال التدشين، على جودة العمل المُخرج وما يعكسه من صورة إيجابية عن الأعمال القائمة داخل الحرم وفي الساحات التابعة له، إضافة إلى تسليطه الضوء على أبرز ما قامت به الرئاسة خلال الجائحة.

وأشاد "السديس" بالمجهودات المبذولة والمقدمة في سبيل الرقي بخدمات الرئاسة في جميع الأصعدة، مؤكداً أن الرئاسة تبذل كل ما في وسعها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الحرمين الشريفين عن طريق الاستفادة من الكوادر الشابة العاملة بعد توفير التدريب والتوجيه اللازم ليتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه.

وفي الختام، رفع الرئيس العام الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم المتواصل لأعمال

الرئاسة والاهتمام المبذول بشؤون الحرمين، سائلاً الله أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار وعلى سائر بلاد المسلمين.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
03:16 PM

"مثابة وأمناً".. فيلم يوثق نجاح تصدي المملكة للجائحة في المسجد الحرام

دشنه "السديس" وأثنى على جودة العمل المخرج وما يعكسه من صورة إيجابية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
1,049

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الفيلم الوثائقي "مثابة وأمنًا" والذي يوثق قصة النجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في التصدي لجائحة كورونا بالمسجد الحرام.

ويوثق هذا الفيلم آلية تعامل الرئاسة مع الأزمة منذ بدايتها في سبيل الحفاظ على الصحة العامة بالحرمين الشريفين وما قدمته من خدمات توعوية وصحية تزامناً مع بدء الجائحة.

كما يستعرض الفيلم دور المملكة الرائد وتوجيهاتها الحكيمة بإغلاق الحرم وتعليق موسمي الحج والعمرة للمرة الأولى في إجراء احترازي، نتيجة تفشي فايروس كورونا عالمياً، وما قدمته من دعم متواصل ومنقطع النظير في سبيل حماية المقدسات الإسلامية، إلى جانب اهتمامها بالصحة العامة، حيث سخرت كافة الإمكانيات المالية والكوادر البشرية من القطاعات الأمنية والصحية والخدمية المختلفة، وما قدمته من دعم لجهود رئاسة شؤون الحرمين إنجاحاً لخططها وبرامجها التوعوية والإرشادية والصحية.

وكان قد أثنى "السديس"، خلال التدشين، على جودة العمل المُخرج وما يعكسه من صورة إيجابية عن الأعمال القائمة داخل الحرم وفي الساحات التابعة له، إضافة إلى تسليطه الضوء على أبرز ما قامت به الرئاسة خلال الجائحة.

وأشاد "السديس" بالمجهودات المبذولة والمقدمة في سبيل الرقي بخدمات الرئاسة في جميع الأصعدة، مؤكداً أن الرئاسة تبذل كل ما في وسعها في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الحرمين الشريفين عن طريق الاستفادة من الكوادر الشابة العاملة بعد توفير التدريب والتوجيه اللازم ليتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه.

وفي الختام، رفع الرئيس العام الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم المتواصل لأعمال

الرئاسة والاهتمام المبذول بشؤون الحرمين، سائلاً الله أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار وعلى سائر بلاد المسلمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,774
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,774
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,888
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,054

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة