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بعد تلقيه اللقاح.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يُصاب بكورونا

يعاني احتقانًا وسيعزل في المنزل وفقًا للبروتوكولات الطبية

أُصيب وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، الذي تم تطعيمه سابقًا، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرته نتائج الكشف عن العدوى اليوم الثلاثاء، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أكد متحدث باسم الوزارة في حديثه مع شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي" إصابة مايوركاس هذا الصباح بفيروس كورونا "بعد إجراء اختبار كجزء من بروتوكولات ما قبل السفر الروتينية".

وأضاف أن الوزير "يعاني بسبب احتقان خفيف فقط، وقد تم تطعيمه بالكامل وسيعزل ويعمل في المنزل وفقا للبروتوكولات الطبية"، لافتًا إلى أن "عملية تتبع الجهات التي خالطته جارية".

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بعد تلقيه اللقاح.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يُصاب بكورونا
سبق

أُصيب وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، الذي تم تطعيمه سابقًا، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرته نتائج الكشف عن العدوى اليوم الثلاثاء، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أكد متحدث باسم الوزارة في حديثه مع شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي" إصابة مايوركاس هذا الصباح بفيروس كورونا "بعد إجراء اختبار كجزء من بروتوكولات ما قبل السفر الروتينية".

وأضاف أن الوزير "يعاني بسبب احتقان خفيف فقط، وقد تم تطعيمه بالكامل وسيعزل ويعمل في المنزل وفقا للبروتوكولات الطبية"، لافتًا إلى أن "عملية تتبع الجهات التي خالطته جارية".

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
11:52 PM

بعد تلقيه اللقاح.. وزير الأمن الداخلي الأمريكي يُصاب بكورونا

يعاني احتقانًا وسيعزل في المنزل وفقًا للبروتوكولات الطبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُصيب وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، الذي تم تطعيمه سابقًا، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أظهرته نتائج الكشف عن العدوى اليوم الثلاثاء، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أكد متحدث باسم الوزارة في حديثه مع شبكتي "سي إن إن" و"إن بي سي" إصابة مايوركاس هذا الصباح بفيروس كورونا "بعد إجراء اختبار كجزء من بروتوكولات ما قبل السفر الروتينية".

وأضاف أن الوزير "يعاني بسبب احتقان خفيف فقط، وقد تم تطعيمه بالكامل وسيعزل ويعمل في المنزل وفقا للبروتوكولات الطبية"، لافتًا إلى أن "عملية تتبع الجهات التي خالطته جارية".

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