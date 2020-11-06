إعلان نتائج "مزاين السليمي" لللإبل "القعدان والبكار"
أعلنت اللجنة المنظمة لمزاين مزاد السليمي للإبل بنسخته الأولى، بمحافظة السليمي (170 كلم جنوب حائل)، اليوم، عن أسماء الفائزين في المزاين لفئتي الحيران والبكار بألوان "وضح، أو شعل، أو شقح، أو صفر، مشترى أو إنتاج".
إعلان نتائج "مزاين السليمي" لللإبل "القعدان والبكار"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-11-06
أعلنت اللجنة المنظمة لمزاين مزاد السليمي للإبل بنسخته الأولى، بمحافظة السليمي (170 كلم جنوب حائل)، اليوم، عن أسماء الفائزين في المزاين لفئتي الحيران والبكار بألوان "وضح، أو شعل، أو شقح، أو صفر، مشترى أو إنتاج".
وجاءت نتائج الفائزين بالمشترى كالتالي:
الفئة: قعدان
اللون: أصفر
عبدا لله مناور الزبني
الفئة: بكار
اللون: شقح
حمدي عوض العازمي
عبداللطيف خضرن العازمي
موسى أحمد العطوي
الفئة: قعدان
اللون: شعل
زايد مزيد المطيري
الفئة: بكار
اللون: شعل
غلاب غايب السعدون
مبارك محمد اليامي
فهد ربدان الرشيدي
الفئة: قعدان
اللون: الشقح
غالي سعدي البراك
يزيد سعود الشبرمي
سعود جازي الحربي
الفئة: بكار
اللون: وضح
هايف غان الغبيشي
غلاب غايب بن سعدون
هايف غانم الغبيشي
الفئة: قعدان
اللون: وضح
مناور فريح الزبني
فهد خضران العازمي
ماجد منيف الزبني
وجاءت نتائج الفائزين بـ"إنتاج" كالتالي:
الفئة: أبكار
اللون: وضح
غلاب غالب بن سعدون
زكيان فرحان السليمي الحربي
مشعان بنيدر الحربي
مبارك محمد العازمي
فهد راشد الحجيلان
الفئة: قعدان
اللون: شقح
خالد فهد راشد التميمي
ماجد سعد العايضي
سعدي سعد العازمي
بدر حامد الشمري
مفلح شامان الرشيدي
الفئة: بكار
اللون: شقح
عادل عواض العازمي
محمد دهيم الرشيدي
عيسى رويشد العازمي
عبدالعزيز حمود المليحان
عادل عفنان التميمي
الفئة: قعدان
اللون: الشعل
خالد فهد التميمي
الفئة: بكار
اللون: شعل
عبدالعزيز بن محمد بن غادن
يوسف مقبول الرشيدي
الفية: بكار
اللون: الصفر
موسى احمد العطوي
رجاء صالح البراك
مجزع سعود الرشيدي
سامت سالم الرشيدي
عبدالله رباح الغبيشي
الفئة: قعدان
اللون: وضح
غلاب غايب ابن سعدون
فرحان لاحق زبن السليمي
عادل عفنان التميمي
محمد دحيم الرشيدي
مفرح البرزي الرشيدي
الفئة: قعدان
اللون: أصفر
غلاب غايب ابن سعدون
فالح عيد العازمي
بدر حامد الشمري
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
07:27 PM
إعلان نتائج "مزاين السليمي" لللإبل "القعدان والبكار"
أعلنت اللجنة المنظمة لمزاين مزاد السليمي للإبل بنسخته الأولى، بمحافظة السليمي (170 كلم جنوب حائل)، اليوم، عن أسماء الفائزين في المزاين لفئتي الحيران والبكار بألوان "وضح، أو شعل، أو شقح، أو صفر، مشترى أو إنتاج".