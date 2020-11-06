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"الصحة": تسجيل 436 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 465 خلال الـ24 ساعة الماضية

إعلان نتائج "مزاين السليمي" لللإبل "القعدان والبكار"

أعلنت اللجنة المنظمة لمزاين مزاد السليمي للإبل بنسخته الأولى،‏‏ بمحافظة السليمي (170 كلم ‏جنوب حائل)، اليوم، عن أسماء الفائزين في المزاين لفئتي الحيران والبكار بألوان "وضح، أو شعل، أو شقح، أو صفر، مشترى أو إنتاج".

وجاءت نتائج الفائزين بالمشترى كالتالي:

الفئة: قعدان

اللون: أصفر

عبدا لله مناور الزبني

الفئة: بكار

اللون: شقح

حمدي عوض العازمي

عبداللطيف خضرن العازمي

موسى أحمد العطوي

الفئة: قعدان

اللون: شعل

زايد مزيد المطيري

الفئة: بكار

اللون: شعل

غلاب غايب السعدون

مبارك محمد اليامي

فهد ربدان الرشيدي

الفئة: قعدان

اللون: الشقح

غالي سعدي البراك

يزيد سعود الشبرمي

سعود جازي الحربي

الفئة: بكار

اللون: وضح

هايف غان الغبيشي

غلاب غايب بن سعدون

هايف غانم الغبيشي

الفئة: قعدان

اللون: وضح

مناور فريح الزبني

فهد خضران العازمي

ماجد منيف الزبني

وجاءت نتائج الفائزين بـ"إنتاج" كالتالي:

الفئة: أبكار


اللون: وضح

غلاب غالب بن سعدون

زكيان فرحان السليمي الحربي

مشعان بنيدر الحربي

مبارك محمد العازمي

فهد راشد الحجيلان

الفئة: قعدان

اللون: شقح

خالد فهد راشد التميمي

ماجد سعد العايضي

سعدي سعد العازمي

بدر حامد الشمري

مفلح شامان الرشيدي

الفئة: بكار

اللون: شقح

عادل عواض العازمي

محمد دهيم الرشيدي

عيسى رويشد العازمي

عبدالعزيز حمود المليحان

عادل عفنان التميمي

الفئة: قعدان

اللون: الشعل

خالد فهد التميمي

الفئة: بكار

اللون: شعل

عبدالعزيز بن محمد بن غادن

يوسف مقبول الرشيدي

الفية: بكار

اللون: الصفر

موسى احمد العطوي

رجاء صالح البراك

مجزع سعود الرشيدي

سامت سالم الرشيدي

عبدالله رباح الغبيشي

الفئة: قعدان

اللون: وضح

غلاب غايب ابن سعدون

فرحان لاحق زبن السليمي

عادل عفنان التميمي

محمد دحيم الرشيدي

مفرح البرزي الرشيدي

الفئة: قعدان

اللون: أصفر

غلاب غايب ابن سعدون

فالح عيد العازمي

بدر حامد الشمري

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إعلان نتائج "مزاين السليمي" لللإبل "القعدان والبكار"
سبق

أعلنت اللجنة المنظمة لمزاين مزاد السليمي للإبل بنسخته الأولى،‏‏ بمحافظة السليمي (170 كلم ‏جنوب حائل)، اليوم، عن أسماء الفائزين في المزاين لفئتي الحيران والبكار بألوان "وضح، أو شعل، أو شقح، أو صفر، مشترى أو إنتاج".

وجاءت نتائج الفائزين بالمشترى كالتالي:

الفئة: قعدان

اللون: أصفر

عبدا لله مناور الزبني

الفئة: بكار

اللون: شقح

حمدي عوض العازمي

عبداللطيف خضرن العازمي

موسى أحمد العطوي

الفئة: قعدان

اللون: شعل

زايد مزيد المطيري

الفئة: بكار

اللون: شعل

غلاب غايب السعدون

مبارك محمد اليامي

فهد ربدان الرشيدي

الفئة: قعدان

اللون: الشقح

غالي سعدي البراك

يزيد سعود الشبرمي

سعود جازي الحربي

الفئة: بكار

اللون: وضح

هايف غان الغبيشي

غلاب غايب بن سعدون

هايف غانم الغبيشي

الفئة: قعدان

اللون: وضح

مناور فريح الزبني

فهد خضران العازمي

ماجد منيف الزبني

وجاءت نتائج الفائزين بـ"إنتاج" كالتالي:

الفئة: أبكار


اللون: وضح

غلاب غالب بن سعدون

زكيان فرحان السليمي الحربي

مشعان بنيدر الحربي

مبارك محمد العازمي

فهد راشد الحجيلان

الفئة: قعدان

اللون: شقح

خالد فهد راشد التميمي

ماجد سعد العايضي

سعدي سعد العازمي

بدر حامد الشمري

مفلح شامان الرشيدي

الفئة: بكار

اللون: شقح

عادل عواض العازمي

محمد دهيم الرشيدي

عيسى رويشد العازمي

عبدالعزيز حمود المليحان

عادل عفنان التميمي

الفئة: قعدان

اللون: الشعل

خالد فهد التميمي

الفئة: بكار

اللون: شعل

عبدالعزيز بن محمد بن غادن

يوسف مقبول الرشيدي

الفية: بكار

اللون: الصفر

موسى احمد العطوي

رجاء صالح البراك

مجزع سعود الرشيدي

سامت سالم الرشيدي

عبدالله رباح الغبيشي

الفئة: قعدان

اللون: وضح

غلاب غايب ابن سعدون

فرحان لاحق زبن السليمي

عادل عفنان التميمي

محمد دحيم الرشيدي

مفرح البرزي الرشيدي

الفئة: قعدان

اللون: أصفر

غلاب غايب ابن سعدون

فالح عيد العازمي

بدر حامد الشمري

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
07:27 PM

إعلان نتائج "مزاين السليمي" لللإبل "القعدان والبكار"

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أعلنت اللجنة المنظمة لمزاين مزاد السليمي للإبل بنسخته الأولى،‏‏ بمحافظة السليمي (170 كلم ‏جنوب حائل)، اليوم، عن أسماء الفائزين في المزاين لفئتي الحيران والبكار بألوان "وضح، أو شعل، أو شقح، أو صفر، مشترى أو إنتاج".

وجاءت نتائج الفائزين بالمشترى كالتالي:

الفئة: قعدان

اللون: أصفر

عبدا لله مناور الزبني

الفئة: بكار

اللون: شقح

حمدي عوض العازمي

عبداللطيف خضرن العازمي

موسى أحمد العطوي

الفئة: قعدان

اللون: شعل

زايد مزيد المطيري

الفئة: بكار

اللون: شعل

غلاب غايب السعدون

مبارك محمد اليامي

فهد ربدان الرشيدي

الفئة: قعدان

اللون: الشقح

غالي سعدي البراك

يزيد سعود الشبرمي

سعود جازي الحربي

الفئة: بكار

اللون: وضح

هايف غان الغبيشي

غلاب غايب بن سعدون

هايف غانم الغبيشي

الفئة: قعدان

اللون: وضح

مناور فريح الزبني

فهد خضران العازمي

ماجد منيف الزبني

وجاءت نتائج الفائزين بـ"إنتاج" كالتالي:

الفئة: أبكار


اللون: وضح

غلاب غالب بن سعدون

زكيان فرحان السليمي الحربي

مشعان بنيدر الحربي

مبارك محمد العازمي

فهد راشد الحجيلان

الفئة: قعدان

اللون: شقح

خالد فهد راشد التميمي

ماجد سعد العايضي

سعدي سعد العازمي

بدر حامد الشمري

مفلح شامان الرشيدي

الفئة: بكار

اللون: شقح

عادل عواض العازمي

محمد دهيم الرشيدي

عيسى رويشد العازمي

عبدالعزيز حمود المليحان

عادل عفنان التميمي

الفئة: قعدان

اللون: الشعل

خالد فهد التميمي

الفئة: بكار

اللون: شعل

عبدالعزيز بن محمد بن غادن

يوسف مقبول الرشيدي

الفية: بكار

اللون: الصفر

موسى احمد العطوي

رجاء صالح البراك

مجزع سعود الرشيدي

سامت سالم الرشيدي

عبدالله رباح الغبيشي

الفئة: قعدان

اللون: وضح

غلاب غايب ابن سعدون

فرحان لاحق زبن السليمي

عادل عفنان التميمي

محمد دحيم الرشيدي

مفرح البرزي الرشيدي

الفئة: قعدان

اللون: أصفر

غلاب غايب ابن سعدون

فالح عيد العازمي

بدر حامد الشمري

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