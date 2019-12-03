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مقتل مواطن على يد آخر بأحد أحياء خميس مشيط

الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة

تحقِّق الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم الثلاثاء بأحد الأحياء بالمحافظة؛ إذ قُتل مواطن على يد مواطن آخر.

وتفصيلاً، أكدت المصادر أن مواطنًا في العقد الثاني من عمره أطلق النار على آخر بأحد الأحياء داخل محافظة خميس مشيط؛ وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

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مقتل مواطن على يد آخر بأحد أحياء خميس مشيط
سبق

تحقِّق الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم الثلاثاء بأحد الأحياء بالمحافظة؛ إذ قُتل مواطن على يد مواطن آخر.

وتفصيلاً، أكدت المصادر أن مواطنًا في العقد الثاني من عمره أطلق النار على آخر بأحد الأحياء داخل محافظة خميس مشيط؛ وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:26 PM

مقتل مواطن على يد آخر بأحد أحياء خميس مشيط

الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة

A A A
سعود الدعجاني - عسير
2
2,872

تحقِّق الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم الثلاثاء بأحد الأحياء بالمحافظة؛ إذ قُتل مواطن على يد مواطن آخر.

وتفصيلاً، أكدت المصادر أن مواطنًا في العقد الثاني من عمره أطلق النار على آخر بأحد الأحياء داخل محافظة خميس مشيط؛ وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

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