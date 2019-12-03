مقتل مواطن على يد آخر بأحد أحياء خميس مشيط

الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة

تحقِّق الأجهزة الأمنية بخميس مشيط في جريمة قتل، وقعت مساء اليوم الثلاثاء بأحد الأحياء بالمحافظة؛ إذ قُتل مواطن على يد مواطن آخر.

وتفصيلاً، أكدت المصادر أن مواطنًا في العقد الثاني من عمره أطلق النار على آخر بأحد الأحياء داخل محافظة خميس مشيط؛ وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.