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شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا جرائم احتيال وضُبط بحوزتهما نصف مليون ريال

تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (79) جريمة مالية احتيالية في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وجازان والجوف .

وقام الجانيان بتحويل الأموال التي حصلا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وذلك بإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية، وضبط بحوزتهما مبلغ (500,000) ريال، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا جرائم احتيال وضُبط بحوزتهما نصف مليون ريال
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (79) جريمة مالية احتيالية في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وجازان والجوف .

وقام الجانيان بتحويل الأموال التي حصلا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وذلك بإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية، وضبط بحوزتهما مبلغ (500,000) ريال، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
06:33 PM
اخر تعديل
22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
07:09 AM

شرطة الرياض تطيح بشخصين ارتكبا جرائم احتيال وضُبط بحوزتهما نصف مليون ريال

تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال المالي، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا (79) جريمة مالية احتيالية في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة وجازان والجوف .

وقام الجانيان بتحويل الأموال التي حصلا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وذلك بإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية، وضبط بحوزتهما مبلغ (500,000) ريال، وتم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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