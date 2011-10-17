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"استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا".. بالفيديو.. أول صلاة بالحرم المكي بعد إلغاء التباعد

شؤون الأئمة والمؤذنين: ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان وتتابع مواسم الخيرات

شهدت صلاة الفجر، اليوم الأحد، تراص المعتمرين ومحاذاتهم بعضهم، مع دخول قرار تخفيف قيود كورونا حيز التنفيذ، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين.

ونشر حساب شؤون الأئمة والمؤذنين، عبر تويتر، مقطع فيديو لأول صلاة بالحرم المكي الشريف بعد إلغاء التباعد.

وقال الحساب: ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان وتتابع مواسم الخيرات، وأن يحسن الظن بالله تعالى ﴿قُل بِفَضلِ اللهِ وبرَحمتِهِ فبِذلكَ فَليفرَحوا هوَ خَيرٌ مِما يَجمَعون﴾.

وأمَّ المصلين في صلاة الفجر، اليوم 11 ربيع الأول 1443هـ؛ الموافق 17 أكتوبر 2021، الشيخ بندر بليلة.

وكانت قد أزالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاتها ومرافقه، وذلك مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوّار بكامل طاقتهما الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ أن الوكالة بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بدأت بإزالة الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوّار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.

من ناحية أخرى، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرّفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرّفة بحواجز شريطية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا".. بالفيديو.. أول صلاة بالحرم المكي بعد إلغاء التباعد
سبق

شهدت صلاة الفجر، اليوم الأحد، تراص المعتمرين ومحاذاتهم بعضهم، مع دخول قرار تخفيف قيود كورونا حيز التنفيذ، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين.

ونشر حساب شؤون الأئمة والمؤذنين، عبر تويتر، مقطع فيديو لأول صلاة بالحرم المكي الشريف بعد إلغاء التباعد.

وقال الحساب: ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان وتتابع مواسم الخيرات، وأن يحسن الظن بالله تعالى ﴿قُل بِفَضلِ اللهِ وبرَحمتِهِ فبِذلكَ فَليفرَحوا هوَ خَيرٌ مِما يَجمَعون﴾.

وأمَّ المصلين في صلاة الفجر، اليوم 11 ربيع الأول 1443هـ؛ الموافق 17 أكتوبر 2021، الشيخ بندر بليلة.

وكانت قد أزالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاتها ومرافقه، وذلك مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوّار بكامل طاقتهما الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ أن الوكالة بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بدأت بإزالة الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوّار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.

من ناحية أخرى، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرّفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرّفة بحواجز شريطية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
09:16 AM

"استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا".. بالفيديو.. أول صلاة بالحرم المكي بعد إلغاء التباعد

شؤون الأئمة والمؤذنين: ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان وتتابع مواسم الخيرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت صلاة الفجر، اليوم الأحد، تراص المعتمرين ومحاذاتهم بعضهم، مع دخول قرار تخفيف قيود كورونا حيز التنفيذ، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين.

ونشر حساب شؤون الأئمة والمؤذنين، عبر تويتر، مقطع فيديو لأول صلاة بالحرم المكي الشريف بعد إلغاء التباعد.

وقال الحساب: ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان وتتابع مواسم الخيرات، وأن يحسن الظن بالله تعالى ﴿قُل بِفَضلِ اللهِ وبرَحمتِهِ فبِذلكَ فَليفرَحوا هوَ خَيرٌ مِما يَجمَعون﴾.

وأمَّ المصلين في صلاة الفجر، اليوم 11 ربيع الأول 1443هـ؛ الموافق 17 أكتوبر 2021، الشيخ بندر بليلة.

وكانت قد أزالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاتها ومرافقه، وذلك مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوّار بكامل طاقتهما الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ أن الوكالة بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بدأت بإزالة الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوّار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.

من ناحية أخرى، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرّفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرّفة بحواجز شريطية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.

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