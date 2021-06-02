النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. محلل مالي يلمح إلى إمكانية تعويض المتداولين عن فترة التعطل المؤقت

أكد أن "تداول" لديها احتياطات وإجراءات لضمان حماية أموال المتداولين

أكّد المحلل المالي سالم الشويمان؛ أن السوق المالية السعودية "تداول" عندما أعلنت تعليق العمليات؛ فإن هذه الواقعة نادرة الحدوث، مشيراً إلى أنه بالتأكيد توجد احتياطات وإجراءات لضمان حماية أموال المتداولين.

وقال "الشويمان": الخلل قد يكون تقنياً أو فنياً بسيطاً مقدوراً عليه، ومن الممكن اتخاذ إجراءات، حتى بعد إصلاح الخلل، بما يشمل تعويض المتداولين عن الساعات أو الدقائق التي مضت دون أن يتمكّنوا من التداول، أو السماح بوقت إضافي.

وكانت "تداول" قد أكدت في وقت سابق، اليوم، أنها عالجت الخلل الفني الذي طرأ في سوق الأسهم السعودي، موضحة أن نشاط السوق يسير بشكل طبيعي ومنتظم.

وقدمت "تداول" اعتذارها، مؤكدة سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو.. محلل مالي يلمح إلى إمكانية تعويض المتداولين عن فترة التعطل المؤقت
سبق

أكّد المحلل المالي سالم الشويمان؛ أن السوق المالية السعودية "تداول" عندما أعلنت تعليق العمليات؛ فإن هذه الواقعة نادرة الحدوث، مشيراً إلى أنه بالتأكيد توجد احتياطات وإجراءات لضمان حماية أموال المتداولين.

وقال "الشويمان": الخلل قد يكون تقنياً أو فنياً بسيطاً مقدوراً عليه، ومن الممكن اتخاذ إجراءات، حتى بعد إصلاح الخلل، بما يشمل تعويض المتداولين عن الساعات أو الدقائق التي مضت دون أن يتمكّنوا من التداول، أو السماح بوقت إضافي.

وكانت "تداول" قد أكدت في وقت سابق، اليوم، أنها عالجت الخلل الفني الذي طرأ في سوق الأسهم السعودي، موضحة أن نشاط السوق يسير بشكل طبيعي ومنتظم.

وقدمت "تداول" اعتذارها، مؤكدة سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
01:29 PM

فيديو.. محلل مالي يلمح إلى إمكانية تعويض المتداولين عن فترة التعطل المؤقت

أكد أن "تداول" لديها احتياطات وإجراءات لضمان حماية أموال المتداولين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
959

أكّد المحلل المالي سالم الشويمان؛ أن السوق المالية السعودية "تداول" عندما أعلنت تعليق العمليات؛ فإن هذه الواقعة نادرة الحدوث، مشيراً إلى أنه بالتأكيد توجد احتياطات وإجراءات لضمان حماية أموال المتداولين.

وقال "الشويمان": الخلل قد يكون تقنياً أو فنياً بسيطاً مقدوراً عليه، ومن الممكن اتخاذ إجراءات، حتى بعد إصلاح الخلل، بما يشمل تعويض المتداولين عن الساعات أو الدقائق التي مضت دون أن يتمكّنوا من التداول، أو السماح بوقت إضافي.

وكانت "تداول" قد أكدت في وقت سابق، اليوم، أنها عالجت الخلل الفني الذي طرأ في سوق الأسهم السعودي، موضحة أن نشاط السوق يسير بشكل طبيعي ومنتظم.

وقدمت "تداول" اعتذارها، مؤكدة سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية وتعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,862
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,818
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,485

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة