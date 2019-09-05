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تأكيداً لـ"سبق".. "الصحة": بدء حصر رغبات وظائف الدبلومات.. 15 سبتمبر

متضررون كانوا قد أكدوا أن الوزارة اكتفت بتسليم الوثيقة للمجتازين بلا توضيح

تأكيداً لما نشرته "سبق" عن توجه وزارة الصحة لإعلان خطة توظف خريجي الدبلومات الصحية ممن اجتازوا البرنامج التدريبي قريباً، قالت الوزارة من خلال صفحة التدريب، اليوم الخميس، إنه سيتم إعلان رابط حصر الرغبات الوظيفية يوم الأحد بعد القادم الموافق ١٥/ ٩/ ٢٠١٩م.

وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"سبق" أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٠هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن، ورغم ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت، وقالوا: "لا نعلم ما مصيرنا".

وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية، وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل".

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية؛ حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه مما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيداً لـ"سبق".. "الصحة": بدء حصر رغبات وظائف الدبلومات.. 15 سبتمبر
سبق

تأكيداً لما نشرته "سبق" عن توجه وزارة الصحة لإعلان خطة توظف خريجي الدبلومات الصحية ممن اجتازوا البرنامج التدريبي قريباً، قالت الوزارة من خلال صفحة التدريب، اليوم الخميس، إنه سيتم إعلان رابط حصر الرغبات الوظيفية يوم الأحد بعد القادم الموافق ١٥/ ٩/ ٢٠١٩م.

وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"سبق" أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٠هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن، ورغم ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت، وقالوا: "لا نعلم ما مصيرنا".

وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية، وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل".

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية؛ حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه مما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
02:38 PM

تأكيداً لـ"سبق".. "الصحة": بدء حصر رغبات وظائف الدبلومات.. 15 سبتمبر

متضررون كانوا قد أكدوا أن الوزارة اكتفت بتسليم الوثيقة للمجتازين بلا توضيح

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قاسم الخبراني - الرياض
3
3,670

تأكيداً لما نشرته "سبق" عن توجه وزارة الصحة لإعلان خطة توظف خريجي الدبلومات الصحية ممن اجتازوا البرنامج التدريبي قريباً، قالت الوزارة من خلال صفحة التدريب، اليوم الخميس، إنه سيتم إعلان رابط حصر الرغبات الوظيفية يوم الأحد بعد القادم الموافق ١٥/ ٩/ ٢٠١٩م.

وكان الخريجون قد أوضحوا لـ"سبق" أنهم خضعوا لبرنامج تدريبي مدته عام على وعد بالتوظيف من قِبل وزارة الصحة لمن ينهي البرنامج بنجاح، واجتازوا البرنامج في تاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٠هـ، أي أنه مضى أكثر من أربعة أشهر حتى الآن، ورغم ذلك لا تزال الوزارة ملتزمة الصمت، وقالوا: "لا نعلم ما مصيرنا".

وأضافوا أن "الصحة" اكتفت بتسليم الوثيقة لمجتازي البرنامج دون توضيح بقية الخطوات وهي "حصر الرغبات الوظيفية، وفرز الرغبات وإجراءات التعيين وموعد مباشرة العمل".

وأردفوا أن وزارة الصحة اشترطت عليهم قبل دخول البرنامج تقديم استقالتهم من أي منشأة تابعة للقطاع الخاص، وأن يكون المتدرب غير ملتحق بالتأمينات الاجتماعية؛ حتى لا يتعرض للفصل من البرنامج، وهو ما حدث على الرغم من أن الكثيرين منهم مرتبط بأسر وإيجارات وغيرها.

وأشاروا إلى أنه مما زاد من معاناتهم انقطاع المكافآت التي كانوا يتقاضونها والمحددة لمدة عام، مما أدخل الكثيرين منهم في ضائقة مالية.

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