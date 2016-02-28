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كفاءة ويقظة "أبطال الدفاع الجوي" تحطم آمال الحوثيين في استهداف المملكة

ما زالت كفاءة ويقظة منسوبي القوات السعودية، ممثلة في كتيبة الباترويت بالدفاع الجوي، تحطم آمال الحوثيين, وذلك بعد فشلهم في استهداف المملكة بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة منذ بدء عاصفة الحزم, ولسان حال منسوبي القوات السعودية: أراضينا وأجواؤنا آمنة مهما حاول أذناب إيران اختراقها.

من جانب آخر، عبّر الأهالي عبر تغريداتهم في "تويتر" عن طمأنينتهم بعدما أظهر منسوبو قوات الدفاع الجوي السعودي براعتهم في التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي كان وجه العدو عددًا منها من داخل الأراضي اليمنية نحو الأراضي السعودية, مستهدفًا عددًا من المواقع الحيوية، وذلك بعد أن رصدت أجهزة الرادار عالية الكفاءة والدقة أهدافًا معادية موجهة نحو المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وتم تحديد اتجاهاتها حيث كانت موجهة لعددٍ من الأماكن الحيوية وتم تدميرها وكان آخرها اليوم حيث تم اعتراض صاروخ وعدة طائرات مسيرة.

وقال مغردون: "كانت يقظة وكفاءة القوات السعودية على مدار 24 ساعة سببًا رئيسًا في تحطيم آمال العدو حيث إن الذين تصدوا للصواريخ بإطلاق صواريخ باتريوت مضادة للصواريخ أظهروا براعتهم، مؤكدين أن هم من يسهرون لأجل أن ننام بأمن وأمان".

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة صاروخ باليستي قوات الدفاع الجوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كفاءة ويقظة "أبطال الدفاع الجوي" تحطم آمال الحوثيين في استهداف المملكة
سبق

ما زالت كفاءة ويقظة منسوبي القوات السعودية، ممثلة في كتيبة الباترويت بالدفاع الجوي، تحطم آمال الحوثيين, وذلك بعد فشلهم في استهداف المملكة بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة منذ بدء عاصفة الحزم, ولسان حال منسوبي القوات السعودية: أراضينا وأجواؤنا آمنة مهما حاول أذناب إيران اختراقها.

من جانب آخر، عبّر الأهالي عبر تغريداتهم في "تويتر" عن طمأنينتهم بعدما أظهر منسوبو قوات الدفاع الجوي السعودي براعتهم في التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي كان وجه العدو عددًا منها من داخل الأراضي اليمنية نحو الأراضي السعودية, مستهدفًا عددًا من المواقع الحيوية، وذلك بعد أن رصدت أجهزة الرادار عالية الكفاءة والدقة أهدافًا معادية موجهة نحو المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وتم تحديد اتجاهاتها حيث كانت موجهة لعددٍ من الأماكن الحيوية وتم تدميرها وكان آخرها اليوم حيث تم اعتراض صاروخ وعدة طائرات مسيرة.

وقال مغردون: "كانت يقظة وكفاءة القوات السعودية على مدار 24 ساعة سببًا رئيسًا في تحطيم آمال العدو حيث إن الذين تصدوا للصواريخ بإطلاق صواريخ باتريوت مضادة للصواريخ أظهروا براعتهم، مؤكدين أن هم من يسهرون لأجل أن ننام بأمن وأمان".

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
11:19 PM

كفاءة ويقظة "أبطال الدفاع الجوي" تحطم آمال الحوثيين في استهداف المملكة

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فهد كاملي - الرياض
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4,815

ما زالت كفاءة ويقظة منسوبي القوات السعودية، ممثلة في كتيبة الباترويت بالدفاع الجوي، تحطم آمال الحوثيين, وذلك بعد فشلهم في استهداف المملكة بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة منذ بدء عاصفة الحزم, ولسان حال منسوبي القوات السعودية: أراضينا وأجواؤنا آمنة مهما حاول أذناب إيران اختراقها.

من جانب آخر، عبّر الأهالي عبر تغريداتهم في "تويتر" عن طمأنينتهم بعدما أظهر منسوبو قوات الدفاع الجوي السعودي براعتهم في التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي كان وجه العدو عددًا منها من داخل الأراضي اليمنية نحو الأراضي السعودية, مستهدفًا عددًا من المواقع الحيوية، وذلك بعد أن رصدت أجهزة الرادار عالية الكفاءة والدقة أهدافًا معادية موجهة نحو المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وتم تحديد اتجاهاتها حيث كانت موجهة لعددٍ من الأماكن الحيوية وتم تدميرها وكان آخرها اليوم حيث تم اعتراض صاروخ وعدة طائرات مسيرة.

وقال مغردون: "كانت يقظة وكفاءة القوات السعودية على مدار 24 ساعة سببًا رئيسًا في تحطيم آمال العدو حيث إن الذين تصدوا للصواريخ بإطلاق صواريخ باتريوت مضادة للصواريخ أظهروا براعتهم، مؤكدين أن هم من يسهرون لأجل أن ننام بأمن وأمان".

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