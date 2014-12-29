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جدة.. عملية الـ 4 ساعات تُنقذ حياة مريض عانى ضيق الشريان الرئوي

أجراها فريق طبي متخصّص في أمراض القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي

تعامل بنجاح فريق طبي متخصّص لأمراض القلب في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة مع حالة طارئة لمريض، حيث أظهرت نتائج الفحوصات الطبية وجود ثقب لديه بين البطين الأيمن والبطين الأيسر وضيق في مسار الشريان الرئوي، وتمّ التدخّل بشكلٍ عاجل، وإجراء عملية قلب مفتوح لإنقاذ الحالة، التي استغرقت 4 ساعات، وتمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي المتخصّص من إقفال الثقب الموجود بين البطين الأيمن والبطين الأيسر مع توسيع مسار الشريان الرئوي، حيث تكللت العملية بالنجاح، ودون وجود أيّ مضاعفات تُذكر، ولله الحمد.

وخضع بعدها المريض للملاحظة في العناية القلبية بقسم العناية المركّزة وتحسّنت الحالة الصحية، وسُمح له بالخروج مع اتباع تعليمات الطبيب المختص ومتابعة الحالة.

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جدة.. عملية الـ 4 ساعات تُنقذ حياة مريض عانى ضيق الشريان الرئوي
سبق

تعامل بنجاح فريق طبي متخصّص لأمراض القلب في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة مع حالة طارئة لمريض، حيث أظهرت نتائج الفحوصات الطبية وجود ثقب لديه بين البطين الأيمن والبطين الأيسر وضيق في مسار الشريان الرئوي، وتمّ التدخّل بشكلٍ عاجل، وإجراء عملية قلب مفتوح لإنقاذ الحالة، التي استغرقت 4 ساعات، وتمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي المتخصّص من إقفال الثقب الموجود بين البطين الأيمن والبطين الأيسر مع توسيع مسار الشريان الرئوي، حيث تكللت العملية بالنجاح، ودون وجود أيّ مضاعفات تُذكر، ولله الحمد.

وخضع بعدها المريض للملاحظة في العناية القلبية بقسم العناية المركّزة وتحسّنت الحالة الصحية، وسُمح له بالخروج مع اتباع تعليمات الطبيب المختص ومتابعة الحالة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
12:52 PM

جدة.. عملية الـ 4 ساعات تُنقذ حياة مريض عانى ضيق الشريان الرئوي

أجراها فريق طبي متخصّص في أمراض القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تعامل بنجاح فريق طبي متخصّص لأمراض القلب في مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة مع حالة طارئة لمريض، حيث أظهرت نتائج الفحوصات الطبية وجود ثقب لديه بين البطين الأيمن والبطين الأيسر وضيق في مسار الشريان الرئوي، وتمّ التدخّل بشكلٍ عاجل، وإجراء عملية قلب مفتوح لإنقاذ الحالة، التي استغرقت 4 ساعات، وتمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي المتخصّص من إقفال الثقب الموجود بين البطين الأيمن والبطين الأيسر مع توسيع مسار الشريان الرئوي، حيث تكللت العملية بالنجاح، ودون وجود أيّ مضاعفات تُذكر، ولله الحمد.

وخضع بعدها المريض للملاحظة في العناية القلبية بقسم العناية المركّزة وتحسّنت الحالة الصحية، وسُمح له بالخروج مع اتباع تعليمات الطبيب المختص ومتابعة الحالة.

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