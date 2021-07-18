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شاهد.. ما أمنية وزير الشؤون الإسلامية؟

قالها خلال اللقاء الحصري لقناة السعودية عن الحج

تمنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن يديم الله على وطن الأمن والاستقرار وأن يكون المواطن حريصًا على النعمة التي في يده خشية من زوالها.

وأضاف كذلك: من أعظم الأماني أن أرى دائمًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بصحة وعافية وأقول الله يجعل يومنا قبل يوم محمد لأنه هبة الله لهذه البلاد أرجو ألا نذوق يومه.

جاء ذلك خلال اللقاء الحصري للوزير "آل الشيخ" عبر القناة السعودية الأولى الذي تحدث فيه عن خطة وزارة الشؤون الإسلامية وأعمالها للحج وعن جوانب عدة منها مبادرات وبرامج الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن في حج هذا العام الاستثنائي. (فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ما أمنية وزير الشؤون الإسلامية؟
سبق

تمنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن يديم الله على وطن الأمن والاستقرار وأن يكون المواطن حريصًا على النعمة التي في يده خشية من زوالها.

وأضاف كذلك: من أعظم الأماني أن أرى دائمًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بصحة وعافية وأقول الله يجعل يومنا قبل يوم محمد لأنه هبة الله لهذه البلاد أرجو ألا نذوق يومه.

جاء ذلك خلال اللقاء الحصري للوزير "آل الشيخ" عبر القناة السعودية الأولى الذي تحدث فيه عن خطة وزارة الشؤون الإسلامية وأعمالها للحج وعن جوانب عدة منها مبادرات وبرامج الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن في حج هذا العام الاستثنائي. (فيديو)

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
12:47 AM
اخر تعديل
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:42 AM

شاهد.. ما أمنية وزير الشؤون الإسلامية؟

قالها خلال اللقاء الحصري لقناة السعودية عن الحج

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
12
39,270

تمنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن يديم الله على وطن الأمن والاستقرار وأن يكون المواطن حريصًا على النعمة التي في يده خشية من زوالها.

وأضاف كذلك: من أعظم الأماني أن أرى دائمًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بصحة وعافية وأقول الله يجعل يومنا قبل يوم محمد لأنه هبة الله لهذه البلاد أرجو ألا نذوق يومه.

جاء ذلك خلال اللقاء الحصري للوزير "آل الشيخ" عبر القناة السعودية الأولى الذي تحدث فيه عن خطة وزارة الشؤون الإسلامية وأعمالها للحج وعن جوانب عدة منها مبادرات وبرامج الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن في حج هذا العام الاستثنائي. (فيديو)

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