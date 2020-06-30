تراجع بالوفيات وزيادة في الإصابات.. كورونا يستشري بالولايات المتحدة

جونز هوبكنز: ارتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى نحو 2.6 مليون

سجلت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الثلاثاء) جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19، أن هذه الإصابات الجديدة التي سجّل العدد الأكبر منها في جنوب البلاد وغربها، رفعت العدد الإجمالي للمصابين في الولايات المتّحدة إلى نحو 2.6 مليون مصاب.

ووفق "سكاي نيوز" بسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين الجدد بالفيروس في بعض الولايات فقد قرّرت السلطات فيها التمهّل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشّي الوباء.

بالمقابل واصل عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الوباء تراجعه في الولايات المتّحدة، وبلغ مساء الإثنين 355 وفاة.

والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.