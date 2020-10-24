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جهاد الحسين يعلن اعتزاله اللعب.. والرائد يضمه للجهاز الفني

بعد رحلة في الملاعب امتدت 19 عامًا

أعلن الدولي السوري السابق جهاد الحسين، لاعب فريق الرائد، رسميًّا اليوم السبت اعتزاله لعب كرة القدم، وانضمامه للجهاز الفني لفريق الرائد تحت قيادة المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي.

ونشر حساب نادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعب يعلن فيه اعتزاله لعب الكرة، كما نشر الحساب مقطع فيديو آخر، أرفقه بعبارة "تنتهي قـصـة جهاد حسين الكروية.. وداعًا أيها المبدع".

وبدأ الحسين حياته الكروية مع نادي الكرامة، وتدرج في مختلف فرق المراحل السنية إلى أن وصل إلى الفريق الأول. وفي 2006 أُعير إلى الكويت، ثم عاد إلى الكرامة في العام نفسه، وبقي حتى 2008.

وفي موسم 2008/ 09 انتقل جهاد الحسين إلى الكويت لموسم واحد فقط، وأعلن بعدها انتقاله إلى القادسية. وفي 2011 التحق بصفوف نجران السعودي. وفي موسم 2013 انتقل إلى نادي دبي، ثم عاد إلى الدوري السعودي من جديد عبر بوابة التعاون؛ ليمثله لمدة خمسة مواسم، ويصبح أحد أفضل صُناع اللعب الأجانب الذين جاؤوا إلى دوري المحترفين. وقد حقق مع الفريق التعاوني كأس الملك 2019.

وانضم جهاد الحسين إلى الرائد السعودي في عام 2019. وخلال الموسم الماضي لعب 26 مباراة، وأسهم في تسجيل 6 أهداف (أحرز 3 وصنع 3) مع الفريق في الدوري السعودي.

الرائد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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جهاد الحسين يعلن اعتزاله اللعب.. والرائد يضمه للجهاز الفني
سبق

أعلن الدولي السوري السابق جهاد الحسين، لاعب فريق الرائد، رسميًّا اليوم السبت اعتزاله لعب كرة القدم، وانضمامه للجهاز الفني لفريق الرائد تحت قيادة المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي.

ونشر حساب نادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعب يعلن فيه اعتزاله لعب الكرة، كما نشر الحساب مقطع فيديو آخر، أرفقه بعبارة "تنتهي قـصـة جهاد حسين الكروية.. وداعًا أيها المبدع".

وبدأ الحسين حياته الكروية مع نادي الكرامة، وتدرج في مختلف فرق المراحل السنية إلى أن وصل إلى الفريق الأول. وفي 2006 أُعير إلى الكويت، ثم عاد إلى الكرامة في العام نفسه، وبقي حتى 2008.

وفي موسم 2008/ 09 انتقل جهاد الحسين إلى الكويت لموسم واحد فقط، وأعلن بعدها انتقاله إلى القادسية. وفي 2011 التحق بصفوف نجران السعودي. وفي موسم 2013 انتقل إلى نادي دبي، ثم عاد إلى الدوري السعودي من جديد عبر بوابة التعاون؛ ليمثله لمدة خمسة مواسم، ويصبح أحد أفضل صُناع اللعب الأجانب الذين جاؤوا إلى دوري المحترفين. وقد حقق مع الفريق التعاوني كأس الملك 2019.

وانضم جهاد الحسين إلى الرائد السعودي في عام 2019. وخلال الموسم الماضي لعب 26 مباراة، وأسهم في تسجيل 6 أهداف (أحرز 3 وصنع 3) مع الفريق في الدوري السعودي.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
11:19 PM

جهاد الحسين يعلن اعتزاله اللعب.. والرائد يضمه للجهاز الفني

بعد رحلة في الملاعب امتدت 19 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلن الدولي السوري السابق جهاد الحسين، لاعب فريق الرائد، رسميًّا اليوم السبت اعتزاله لعب كرة القدم، وانضمامه للجهاز الفني لفريق الرائد تحت قيادة المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي.

ونشر حساب نادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للاعب يعلن فيه اعتزاله لعب الكرة، كما نشر الحساب مقطع فيديو آخر، أرفقه بعبارة "تنتهي قـصـة جهاد حسين الكروية.. وداعًا أيها المبدع".

وبدأ الحسين حياته الكروية مع نادي الكرامة، وتدرج في مختلف فرق المراحل السنية إلى أن وصل إلى الفريق الأول. وفي 2006 أُعير إلى الكويت، ثم عاد إلى الكرامة في العام نفسه، وبقي حتى 2008.

وفي موسم 2008/ 09 انتقل جهاد الحسين إلى الكويت لموسم واحد فقط، وأعلن بعدها انتقاله إلى القادسية. وفي 2011 التحق بصفوف نجران السعودي. وفي موسم 2013 انتقل إلى نادي دبي، ثم عاد إلى الدوري السعودي من جديد عبر بوابة التعاون؛ ليمثله لمدة خمسة مواسم، ويصبح أحد أفضل صُناع اللعب الأجانب الذين جاؤوا إلى دوري المحترفين. وقد حقق مع الفريق التعاوني كأس الملك 2019.

وانضم جهاد الحسين إلى الرائد السعودي في عام 2019. وخلال الموسم الماضي لعب 26 مباراة، وأسهم في تسجيل 6 أهداف (أحرز 3 وصنع 3) مع الفريق في الدوري السعودي.

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