مفاجأة.. "غلطة سراي" يريد ضم محترف "الهلال"

كشفت تقارير صحفية تركية، النقاب عن رغبة مسؤولي غلطة سراي التركي، في ضم محترف الهلال الحالي، اللاعب كارلوس إدواردو.

وبحسب ما نقلته صحيفة "fotomac"؛ فإن مسؤولي النادي التركي سيبدأون التفاوض مع نظرائهم في الهلال لبحث ضم اللاعب.

وتحدثت الصحيفة عن اللاعب؛ حيث قالت إنه سجل 13 هدفًا مع الفريق في 35 مباراة، وله ست تمريرات حاسمة، وأنه سيكون ضالة النادي التركي الذي يبحث عن لاعب بمواصفات إدواردو.