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مفاجأة.. "غلطة سراي" يريد ضم محترف "الهلال"

كشفت تقارير صحفية تركية، النقاب عن رغبة مسؤولي غلطة سراي التركي، في ضم محترف الهلال الحالي، اللاعب كارلوس إدواردو.

وبحسب ما نقلته صحيفة "fotomac"؛ فإن مسؤولي النادي التركي سيبدأون التفاوض مع نظرائهم في الهلال لبحث ضم اللاعب.

وتحدثت الصحيفة عن اللاعب؛ حيث قالت إنه سجل 13 هدفًا مع الفريق في 35 مباراة، وله ست تمريرات حاسمة، وأنه سيكون ضالة النادي التركي الذي يبحث عن لاعب بمواصفات إدواردو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مفاجأة.. "غلطة سراي" يريد ضم محترف "الهلال"
سبق

كشفت تقارير صحفية تركية، النقاب عن رغبة مسؤولي غلطة سراي التركي، في ضم محترف الهلال الحالي، اللاعب كارلوس إدواردو.

وبحسب ما نقلته صحيفة "fotomac"؛ فإن مسؤولي النادي التركي سيبدأون التفاوض مع نظرائهم في الهلال لبحث ضم اللاعب.

وتحدثت الصحيفة عن اللاعب؛ حيث قالت إنه سجل 13 هدفًا مع الفريق في 35 مباراة، وله ست تمريرات حاسمة، وأنه سيكون ضالة النادي التركي الذي يبحث عن لاعب بمواصفات إدواردو.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
09:38 AM

مفاجأة.. "غلطة سراي" يريد ضم محترف "الهلال"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,885

كشفت تقارير صحفية تركية، النقاب عن رغبة مسؤولي غلطة سراي التركي، في ضم محترف الهلال الحالي، اللاعب كارلوس إدواردو.

وبحسب ما نقلته صحيفة "fotomac"؛ فإن مسؤولي النادي التركي سيبدأون التفاوض مع نظرائهم في الهلال لبحث ضم اللاعب.

وتحدثت الصحيفة عن اللاعب؛ حيث قالت إنه سجل 13 هدفًا مع الفريق في 35 مباراة، وله ست تمريرات حاسمة، وأنه سيكون ضالة النادي التركي الذي يبحث عن لاعب بمواصفات إدواردو.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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