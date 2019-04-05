النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غيبوبة وسقوط.. 11 حالة إسعافية في أول أيام مهرجان الورد الطائفى

متحدث "الهلال الأحمر": شاركنا بـ٤ مركبات وعربتَي قولڤ و٦٥ فردًا

باشرت فرق الهلال الأحمر بالطائف، في أول يوم من فعاليات مهرجان الورد الطائفي، عدد ١١ حالة إسعافية تنوعت ما بين غيبوبة سكر وسقوط وإجهاد حركي تم التعامل معها بتقديم الخدمة اللازمة؛ حيث نقلت حالة سقوط إلى مجمع الملك فيصل بالطائف لإكمال اللازم.


هذا وقد شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف في فعاليات مهرجان الورد الطائفي ١٥ والمقامة في منتزه الردف؛ حيث أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي عادةً ما تقوم بالإعداد والتجهيز لمثل هذه الفعاليات؛ لما تمثله من أهمية بالغة؛ حيث يرتادها العديد من الزوار من داخل وخارج الطائف.


وبين "الثبيتي" أن مشاركة الهيئة جاءت بعدد ٤ مركبات إسعاف، وعدد عربتي قولڤ، وعدد ٦٥ من المشرفين والمسعفين والمتطوعين والمتطوعات.


وقال: "لم تقتصر المشاركة على تغطية إسعافية؛ بل ساهم المشاركون في نشر الثقافة الإسعافية، إضافة إلى نشر الأساور الورقية على الأطفال مدونةً بها الاسم ورقم الهاتف الجوال في حال فقدان الطفل عن عائلته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غيبوبة وسقوط.. 11 حالة إسعافية في أول أيام مهرجان الورد الطائفى
سبق

باشرت فرق الهلال الأحمر بالطائف، في أول يوم من فعاليات مهرجان الورد الطائفي، عدد ١١ حالة إسعافية تنوعت ما بين غيبوبة سكر وسقوط وإجهاد حركي تم التعامل معها بتقديم الخدمة اللازمة؛ حيث نقلت حالة سقوط إلى مجمع الملك فيصل بالطائف لإكمال اللازم.


هذا وقد شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف في فعاليات مهرجان الورد الطائفي ١٥ والمقامة في منتزه الردف؛ حيث أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي عادةً ما تقوم بالإعداد والتجهيز لمثل هذه الفعاليات؛ لما تمثله من أهمية بالغة؛ حيث يرتادها العديد من الزوار من داخل وخارج الطائف.


وبين "الثبيتي" أن مشاركة الهيئة جاءت بعدد ٤ مركبات إسعاف، وعدد عربتي قولڤ، وعدد ٦٥ من المشرفين والمسعفين والمتطوعين والمتطوعات.


وقال: "لم تقتصر المشاركة على تغطية إسعافية؛ بل ساهم المشاركون في نشر الثقافة الإسعافية، إضافة إلى نشر الأساور الورقية على الأطفال مدونةً بها الاسم ورقم الهاتف الجوال في حال فقدان الطفل عن عائلته.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
08:48 PM

غيبوبة وسقوط.. 11 حالة إسعافية في أول أيام مهرجان الورد الطائفى

متحدث "الهلال الأحمر": شاركنا بـ٤ مركبات وعربتَي قولڤ و٦٥ فردًا

A A A
فهد العتيبي - الطائف
2
4,213

باشرت فرق الهلال الأحمر بالطائف، في أول يوم من فعاليات مهرجان الورد الطائفي، عدد ١١ حالة إسعافية تنوعت ما بين غيبوبة سكر وسقوط وإجهاد حركي تم التعامل معها بتقديم الخدمة اللازمة؛ حيث نقلت حالة سقوط إلى مجمع الملك فيصل بالطائف لإكمال اللازم.


هذا وقد شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف في فعاليات مهرجان الورد الطائفي ١٥ والمقامة في منتزه الردف؛ حيث أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن هيئة الهلال الأحمر السعودي عادةً ما تقوم بالإعداد والتجهيز لمثل هذه الفعاليات؛ لما تمثله من أهمية بالغة؛ حيث يرتادها العديد من الزوار من داخل وخارج الطائف.


وبين "الثبيتي" أن مشاركة الهيئة جاءت بعدد ٤ مركبات إسعاف، وعدد عربتي قولڤ، وعدد ٦٥ من المشرفين والمسعفين والمتطوعين والمتطوعات.


وقال: "لم تقتصر المشاركة على تغطية إسعافية؛ بل ساهم المشاركون في نشر الثقافة الإسعافية، إضافة إلى نشر الأساور الورقية على الأطفال مدونةً بها الاسم ورقم الهاتف الجوال في حال فقدان الطفل عن عائلته.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,200
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,461
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,174
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,088

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة