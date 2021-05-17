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"الإرياني" يُدين جريمة استهداف مليشيا الحوثي لسوق شعبي في الحديدة

أسفر عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات، جريمة قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطعم في سوق الطايف الشعبي بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة اليمنية، بطائرة مسيرة "إيرانية الصنع" لحظة اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين؛ مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح الوزير معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أمس السبت، أن الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة اليمنية، من قصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير وزراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيون من الأطفال والنساء.

وطالَبَ الإرياني المبعوثَ الأممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بإدانة هذه الجريمة النكراء؛ باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا سافرًا لاتفاق ستوكهولم.. داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق المحررة، وتقديم المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء للمحاسبة.

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"الإرياني" يُدين جريمة استهداف مليشيا الحوثي لسوق شعبي في الحديدة
سبق

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات، جريمة قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطعم في سوق الطايف الشعبي بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة اليمنية، بطائرة مسيرة "إيرانية الصنع" لحظة اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين؛ مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح الوزير معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أمس السبت، أن الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة اليمنية، من قصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير وزراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيون من الأطفال والنساء.

وطالَبَ الإرياني المبعوثَ الأممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بإدانة هذه الجريمة النكراء؛ باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا سافرًا لاتفاق ستوكهولم.. داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق المحررة، وتقديم المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء للمحاسبة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
08:28 AM

"الإرياني" يُدين جريمة استهداف مليشيا الحوثي لسوق شعبي في الحديدة

أسفر عن مقتل مدني وإصابة 5 آخرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات، جريمة قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطعم في سوق الطايف الشعبي بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة اليمنية، بطائرة مسيرة "إيرانية الصنع" لحظة اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين؛ مما أسفر عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين.

وأوضح الوزير معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أمس السبت، أن الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة اليمنية، من قصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير وزراعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيون من الأطفال والنساء.

وطالَبَ الإرياني المبعوثَ الأممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بإدانة هذه الجريمة النكراء؛ باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا سافرًا لاتفاق ستوكهولم.. داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق المحررة، وتقديم المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء للمحاسبة.

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