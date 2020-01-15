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رئيس وزراء اليابان عن ضيافة ولي العهد: لن ننسى هذا اليوم

خلال لقاء جمعهما في العلا بأجواء تراثية وتاريخية حفت المكان

نشرت قناة "العربية" الحديث الودي الذي دار بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أول أمس بالعلا عند استضافته هناك في بيت الشعر وعلى ضوء النار على أنغام السامري الحائلي، في مشهد عكس التراث الشعبي والهوية السعودية مع طبيعة وجمالية هذا المكان، فأعجب الوفد الياباني بالعلا وقال "شينزو": "أعتقد أننا لن ننسى هذا اليوم."

وقال ولي العهد لضيفه الياباني: "غالبًا نقضي الشتاء من أسبوعين لثلاثة أسابيع في هذه المنطقة، وهذه الخيمة الشعبية، وهي تراثية تماماً تماماً.. حتى الطعام اليوم سيكون شعبيًا.. أتمنى أن يعجبك".. ثم ارتدى "شينزو" "الفروة" وقال: "أعتقد أننا لن ننسى هذا اليوم".

الأمير محمد بن سلمان شينزو آبي العلا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس وزراء اليابان عن ضيافة ولي العهد: لن ننسى هذا اليوم
سبق

نشرت قناة "العربية" الحديث الودي الذي دار بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أول أمس بالعلا عند استضافته هناك في بيت الشعر وعلى ضوء النار على أنغام السامري الحائلي، في مشهد عكس التراث الشعبي والهوية السعودية مع طبيعة وجمالية هذا المكان، فأعجب الوفد الياباني بالعلا وقال "شينزو": "أعتقد أننا لن ننسى هذا اليوم."

وقال ولي العهد لضيفه الياباني: "غالبًا نقضي الشتاء من أسبوعين لثلاثة أسابيع في هذه المنطقة، وهذه الخيمة الشعبية، وهي تراثية تماماً تماماً.. حتى الطعام اليوم سيكون شعبيًا.. أتمنى أن يعجبك".. ثم ارتدى "شينزو" "الفروة" وقال: "أعتقد أننا لن ننسى هذا اليوم".

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
02:45 PM

رئيس وزراء اليابان عن ضيافة ولي العهد: لن ننسى هذا اليوم

خلال لقاء جمعهما في العلا بأجواء تراثية وتاريخية حفت المكان

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بدر العتيبي - الرياض
1
8,417

نشرت قناة "العربية" الحديث الودي الذي دار بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أول أمس بالعلا عند استضافته هناك في بيت الشعر وعلى ضوء النار على أنغام السامري الحائلي، في مشهد عكس التراث الشعبي والهوية السعودية مع طبيعة وجمالية هذا المكان، فأعجب الوفد الياباني بالعلا وقال "شينزو": "أعتقد أننا لن ننسى هذا اليوم."

وقال ولي العهد لضيفه الياباني: "غالبًا نقضي الشتاء من أسبوعين لثلاثة أسابيع في هذه المنطقة، وهذه الخيمة الشعبية، وهي تراثية تماماً تماماً.. حتى الطعام اليوم سيكون شعبيًا.. أتمنى أن يعجبك".. ثم ارتدى "شينزو" "الفروة" وقال: "أعتقد أننا لن ننسى هذا اليوم".

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