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العمل يتواصل.. تعرف على مستجدات مشروع شركة أوقاف للاستثمار بالشراكة مع "دور"

أعمال الحفر والأساسات للبرج الفندقي شمالي المنطقة المركزية بالمدينة المنورة مستمرة

تواصلت أعمال الحفر والأساسات لمشروع البرج الفندقي الواقع بالجهة الشمالية من المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، والمتوقع افتتاحه في العام 2024م، وتشغيله تحت العلامة الفندقية السعودية "مكارم" كفندق فئة 5 نجوم بعدد 374 غرفة وجناحاً فندقياً.

يأتي ذلك استكمالاً للشراكة القائمة بين شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، وشركة دور للضيافة لتنفيذ وتشغيل برج فندقي فئة 5 نجوم، ضمن نماذج الشراكات الاستثمارية التي تعمل عليها شركة أوقاف للاستثمار مع الجهات ذات الخبرات الفنية والملاءة المالية لتعظيم عوائد الأوقاف واستدامتها.

وينتظر من المشروع أن يحقق عائدًا مستدامًا للوقف، ويلبي الطلب المتزايد لزوار المسجد النبوي.

وتسعى أوقاف للاستثمار لإيجاد فرص استثمارية ذات عوائد مجزية تحقق الاستدامة المالية للأوقاف، وتمكّن الشركة من لعب دور محوري في القطاع، من خلال الاستغلال الأمثل لعقارات الأوقاف، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية التي تتضمّن تنمية محفظة أصول الأوقاف وتحقيق الأداء الأمثل.

المدينة المنورة شركة دور للضيافة شركة أوقاف للاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العمل يتواصل.. تعرف على مستجدات مشروع شركة أوقاف للاستثمار بالشراكة مع "دور"
سبق

تواصلت أعمال الحفر والأساسات لمشروع البرج الفندقي الواقع بالجهة الشمالية من المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، والمتوقع افتتاحه في العام 2024م، وتشغيله تحت العلامة الفندقية السعودية "مكارم" كفندق فئة 5 نجوم بعدد 374 غرفة وجناحاً فندقياً.

يأتي ذلك استكمالاً للشراكة القائمة بين شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، وشركة دور للضيافة لتنفيذ وتشغيل برج فندقي فئة 5 نجوم، ضمن نماذج الشراكات الاستثمارية التي تعمل عليها شركة أوقاف للاستثمار مع الجهات ذات الخبرات الفنية والملاءة المالية لتعظيم عوائد الأوقاف واستدامتها.

وينتظر من المشروع أن يحقق عائدًا مستدامًا للوقف، ويلبي الطلب المتزايد لزوار المسجد النبوي.

وتسعى أوقاف للاستثمار لإيجاد فرص استثمارية ذات عوائد مجزية تحقق الاستدامة المالية للأوقاف، وتمكّن الشركة من لعب دور محوري في القطاع، من خلال الاستغلال الأمثل لعقارات الأوقاف، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية التي تتضمّن تنمية محفظة أصول الأوقاف وتحقيق الأداء الأمثل.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
02:43 PM

العمل يتواصل.. تعرف على مستجدات مشروع شركة أوقاف للاستثمار بالشراكة مع "دور"

أعمال الحفر والأساسات للبرج الفندقي شمالي المنطقة المركزية بالمدينة المنورة مستمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تواصلت أعمال الحفر والأساسات لمشروع البرج الفندقي الواقع بالجهة الشمالية من المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، والمتوقع افتتاحه في العام 2024م، وتشغيله تحت العلامة الفندقية السعودية "مكارم" كفندق فئة 5 نجوم بعدد 374 غرفة وجناحاً فندقياً.

يأتي ذلك استكمالاً للشراكة القائمة بين شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثماري للهيئة العامة للأوقاف، وشركة دور للضيافة لتنفيذ وتشغيل برج فندقي فئة 5 نجوم، ضمن نماذج الشراكات الاستثمارية التي تعمل عليها شركة أوقاف للاستثمار مع الجهات ذات الخبرات الفنية والملاءة المالية لتعظيم عوائد الأوقاف واستدامتها.

وينتظر من المشروع أن يحقق عائدًا مستدامًا للوقف، ويلبي الطلب المتزايد لزوار المسجد النبوي.

وتسعى أوقاف للاستثمار لإيجاد فرص استثمارية ذات عوائد مجزية تحقق الاستدامة المالية للأوقاف، وتمكّن الشركة من لعب دور محوري في القطاع، من خلال الاستغلال الأمثل لعقارات الأوقاف، وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية التي تتضمّن تنمية محفظة أصول الأوقاف وتحقيق الأداء الأمثل.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
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