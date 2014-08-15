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جوازات مطار جدة تودِّع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية

امتدادًا لخدمات حكومة خادم الحرمين.. وترك انطباعًا إيجابيًّا لديهم

ودَّعت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم الحجاج المغادرين إلى بلدانهم بالورود والهدايا؛ إذ قام مدير شعبة المناوبات بجوازات المطار، العقيد صالح يحيى الزهراني، بتوزيع الورود والهدايا بمناسبة مغادرتهم بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام.

وكانت الفعالية على مرحلتين، المرحلة الأولى في الصالة الجنوبية بالمطار بين الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ثم استكمال المرحلة الثانية للفعالية بالصالة الشمالية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، وكان في توديعهم مشرف الصالة الشمالية المقدم عبدالرحمن المطوع بصالة المغادرة الدولية بمنطقة الجوازات. وكانت هذه الفعالية بحضور عدد من ضباط وأفراد ومجندات ومتعاقدات جوازات المطار.

وأوضح العقيد الزهراني أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتركت انطباعًا إيجابيًّا لديهم.

يأتي ذلك بتوجيه من المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جوازات مطار جدة تودِّع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية
سبق

ودَّعت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم الحجاج المغادرين إلى بلدانهم بالورود والهدايا؛ إذ قام مدير شعبة المناوبات بجوازات المطار، العقيد صالح يحيى الزهراني، بتوزيع الورود والهدايا بمناسبة مغادرتهم بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام.

وكانت الفعالية على مرحلتين، المرحلة الأولى في الصالة الجنوبية بالمطار بين الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ثم استكمال المرحلة الثانية للفعالية بالصالة الشمالية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، وكان في توديعهم مشرف الصالة الشمالية المقدم عبدالرحمن المطوع بصالة المغادرة الدولية بمنطقة الجوازات. وكانت هذه الفعالية بحضور عدد من ضباط وأفراد ومجندات ومتعاقدات جوازات المطار.

وأوضح العقيد الزهراني أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتركت انطباعًا إيجابيًّا لديهم.

يأتي ذلك بتوجيه من المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى.

14 أغسطس 2019 - 13 ذو الحجة 1440
09:00 PM
اخر تعديل
15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
02:00 AM

جوازات مطار جدة تودِّع الحجاج بالورود والهدايا التذكارية

امتدادًا لخدمات حكومة خادم الحرمين.. وترك انطباعًا إيجابيًّا لديهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ودَّعت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم الحجاج المغادرين إلى بلدانهم بالورود والهدايا؛ إذ قام مدير شعبة المناوبات بجوازات المطار، العقيد صالح يحيى الزهراني، بتوزيع الورود والهدايا بمناسبة مغادرتهم بعد أن أتموا الركن الخامس من أركان الإسلام.

وكانت الفعالية على مرحلتين، المرحلة الأولى في الصالة الجنوبية بالمطار بين الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ثم استكمال المرحلة الثانية للفعالية بالصالة الشمالية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا، وكان في توديعهم مشرف الصالة الشمالية المقدم عبدالرحمن المطوع بصالة المغادرة الدولية بمنطقة الجوازات. وكانت هذه الفعالية بحضور عدد من ضباط وأفراد ومجندات ومتعاقدات جوازات المطار.

وأوضح العقيد الزهراني أن هذه الفعالية تأتي امتدادًا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتركت انطباعًا إيجابيًّا لديهم.

يأتي ذلك بتوجيه من المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى.

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