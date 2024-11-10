فتح بعض "طرق مكة الجبلية".. ما الذي أبرمته "الأمانة"؟

10 ملايين ريال و24 شهراً.. تطوير ورفع كفاءة بأحدث الطرق

أبرمت أمانة العاصمة المقدّسة، عقداً لفتح بعض الطرق الجبلية بمكة المكرّمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال أعمال المقاولات، بقيمة 10 ملايين ريال، لمدة 24 شهراً ميلادياً.

ويهدف العقد إلى رفع كفاءة الطرق الجبلية بمكة المكرّمة، وتطويرها وفق أحدث الطرق العلمية، لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن وجودهم.

يأتي العقد استكمالاً لجملة من المشروعات التي نفذتها الأمانة أخيراً، والتي شملت فتح وتوسعة عدد من الطرق الرئيسة والطرق الدائرية، إضافةً إلى تنفيذ التقاطعات الحيوية وكان من أبرزها، استكمال تقاطع طريق جدة القديم مع شارع عبدالله عريف، وتقاطع المدينة المنوّرة المجاور لسوق الهجرة، والتي ستسهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية وفك الاختناقات، خاصة خلال فترات المواسم.