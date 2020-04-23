النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان

خادم الحرمين بادله التهنئة داعياً الله أن يعيده على البلدين والأمة الإسلامية بالخير

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والمسرات.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبدالفتاح السيسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والمسرات.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
02:45 PM
اخر تعديل
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
11:14 PM

الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان

خادم الحرمين بادله التهنئة داعياً الله أن يعيده على البلدين والأمة الإسلامية بالخير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,572

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والمسرات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,537
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة