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"مبادرة ولي العهد" زادت نسبة المتقدمين لأخذ اللقاح وضاعفت التدفق اليومي

السعودية نجحت في إدارة الأزمة قبل تسجيل الحالات

تفاعل الكثير مع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وهو يأخذ لقاح كورونا حتى حصدت نسبة مشاهدات الفيديو أرقامًا كبيرة. ولم يكن هذا التفاعل والترحيب افتراضيًا، على مسرح "تويتر" فقط، بل كان واقعًا ملموسًا ترجم ثقة المواطنين بالقيادة، فزادت نسبة طلبات اللقاح خمسة أضعاف في الساعة التي تلت ظهوره، وهو يأخذ الجرعة الأولى.

وأعطت هذه المبادرة من سمو ولي العهد دليلاً على موثوقية وأمان اللقاح، وعززت من ثقة المواطنين والمقيمين بإدارة السعودية للأزمة قبل تسجيل أي حالة، ثم مع تسجيل أولى الحالات تبعها التضحية بالاقتصاد ومجانية العلاج لأجل صحة الإنسان.

وسعت المملكة لتأمين اللقاح، فكانت في طليعة الدول التي جاءت به تحصينًا وحمايةً لمن يعيشون على أراضيها، وكان مشهد ولي العهد وهو يُحقن باللقاح رسالة تطمين وتشجيع للجميع للمبادرة، وهو ما زاد من حجم التدفق اليومي لمراكز التطعيم ثلاثة أضعاف المعدل اليومي، فيما يعد دليلاً آخر يعزز من كفاءة المملكة وقدرتها في التعامل مع الوباء، ويثبت الثقة المتبادلة بين الشعب والإدارة السعودية، وعلى رأسها الملك وولي العهد - حفظهما الله- والجهاز الصحي وبقية القطاعات.

لقاح كورونا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مبادرة ولي العهد" زادت نسبة المتقدمين لأخذ اللقاح وضاعفت التدفق اليومي
سبق

تفاعل الكثير مع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وهو يأخذ لقاح كورونا حتى حصدت نسبة مشاهدات الفيديو أرقامًا كبيرة. ولم يكن هذا التفاعل والترحيب افتراضيًا، على مسرح "تويتر" فقط، بل كان واقعًا ملموسًا ترجم ثقة المواطنين بالقيادة، فزادت نسبة طلبات اللقاح خمسة أضعاف في الساعة التي تلت ظهوره، وهو يأخذ الجرعة الأولى.

وأعطت هذه المبادرة من سمو ولي العهد دليلاً على موثوقية وأمان اللقاح، وعززت من ثقة المواطنين والمقيمين بإدارة السعودية للأزمة قبل تسجيل أي حالة، ثم مع تسجيل أولى الحالات تبعها التضحية بالاقتصاد ومجانية العلاج لأجل صحة الإنسان.

وسعت المملكة لتأمين اللقاح، فكانت في طليعة الدول التي جاءت به تحصينًا وحمايةً لمن يعيشون على أراضيها، وكان مشهد ولي العهد وهو يُحقن باللقاح رسالة تطمين وتشجيع للجميع للمبادرة، وهو ما زاد من حجم التدفق اليومي لمراكز التطعيم ثلاثة أضعاف المعدل اليومي، فيما يعد دليلاً آخر يعزز من كفاءة المملكة وقدرتها في التعامل مع الوباء، ويثبت الثقة المتبادلة بين الشعب والإدارة السعودية، وعلى رأسها الملك وولي العهد - حفظهما الله- والجهاز الصحي وبقية القطاعات.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
11:07 PM

"مبادرة ولي العهد" زادت نسبة المتقدمين لأخذ اللقاح وضاعفت التدفق اليومي

السعودية نجحت في إدارة الأزمة قبل تسجيل الحالات

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بدر العتيبي - الرياض
0
1,570

تفاعل الكثير مع فيديو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وهو يأخذ لقاح كورونا حتى حصدت نسبة مشاهدات الفيديو أرقامًا كبيرة. ولم يكن هذا التفاعل والترحيب افتراضيًا، على مسرح "تويتر" فقط، بل كان واقعًا ملموسًا ترجم ثقة المواطنين بالقيادة، فزادت نسبة طلبات اللقاح خمسة أضعاف في الساعة التي تلت ظهوره، وهو يأخذ الجرعة الأولى.

وأعطت هذه المبادرة من سمو ولي العهد دليلاً على موثوقية وأمان اللقاح، وعززت من ثقة المواطنين والمقيمين بإدارة السعودية للأزمة قبل تسجيل أي حالة، ثم مع تسجيل أولى الحالات تبعها التضحية بالاقتصاد ومجانية العلاج لأجل صحة الإنسان.

وسعت المملكة لتأمين اللقاح، فكانت في طليعة الدول التي جاءت به تحصينًا وحمايةً لمن يعيشون على أراضيها، وكان مشهد ولي العهد وهو يُحقن باللقاح رسالة تطمين وتشجيع للجميع للمبادرة، وهو ما زاد من حجم التدفق اليومي لمراكز التطعيم ثلاثة أضعاف المعدل اليومي، فيما يعد دليلاً آخر يعزز من كفاءة المملكة وقدرتها في التعامل مع الوباء، ويثبت الثقة المتبادلة بين الشعب والإدارة السعودية، وعلى رأسها الملك وولي العهد - حفظهما الله- والجهاز الصحي وبقية القطاعات.

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