بشكل مفاجئ.. شاهد كيف أنهى "روحاني" الصلاة دون تحية "خامنئي"!
"المرشد" أَمّ الجمعة لأول مرة منذ 8 أعوام
غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشكل مفاجئ، المسجدَ فور انتهاء صلاة الجمعة خلف المرشد علي خامنئي، دون الانتظار لتحيته.
ووفق "روسيا اليوم"، ظهر الرئيس الإيراني في مقطع فيديو وهو يُنهي صلاته ويغادر قبل أن يلقي التحية على المرشد الأعلى، الذي أَمّ المصلين في صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، وخطب خطبةً وصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية".
بشكل مفاجئ.. شاهد كيف أنهى "روحاني" الصلاة دون تحية "خامنئي"!
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-17
غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشكل مفاجئ، المسجدَ فور انتهاء صلاة الجمعة خلف المرشد علي خامنئي، دون الانتظار لتحيته.
ووفق "روسيا اليوم"، ظهر الرئيس الإيراني في مقطع فيديو وهو يُنهي صلاته ويغادر قبل أن يلقي التحية على المرشد الأعلى، الذي أَمّ المصلين في صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، وخطب خطبةً وصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية".
17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
04:11 PM
بشكل مفاجئ.. شاهد كيف أنهى "روحاني" الصلاة دون تحية "خامنئي"!
غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشكل مفاجئ، المسجدَ فور انتهاء صلاة الجمعة خلف المرشد علي خامنئي، دون الانتظار لتحيته.
ووفق "روسيا اليوم"، ظهر الرئيس الإيراني في مقطع فيديو وهو يُنهي صلاته ويغادر قبل أن يلقي التحية على المرشد الأعلى، الذي أَمّ المصلين في صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، وخطب خطبةً وصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية".