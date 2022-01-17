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بشكل مفاجئ.. شاهد كيف أنهى "روحاني" الصلاة دون تحية "خامنئي"!

"المرشد" أَمّ الجمعة لأول مرة منذ 8 أعوام

غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشكل مفاجئ، المسجدَ فور انتهاء صلاة الجمعة خلف المرشد علي خامنئي، دون الانتظار لتحيته.

ووفق "روسيا اليوم"، ظهر الرئيس الإيراني في مقطع فيديو وهو يُنهي صلاته ويغادر قبل أن يلقي التحية على المرشد الأعلى، الذي أَمّ المصلين في صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، وخطب خطبةً وصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية".

حسن روحاني خامنئي

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بشكل مفاجئ.. شاهد كيف أنهى "روحاني" الصلاة دون تحية "خامنئي"!
سبق

غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشكل مفاجئ، المسجدَ فور انتهاء صلاة الجمعة خلف المرشد علي خامنئي، دون الانتظار لتحيته.

ووفق "روسيا اليوم"، ظهر الرئيس الإيراني في مقطع فيديو وهو يُنهي صلاته ويغادر قبل أن يلقي التحية على المرشد الأعلى، الذي أَمّ المصلين في صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، وخطب خطبةً وصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية".

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
04:11 PM

بشكل مفاجئ.. شاهد كيف أنهى "روحاني" الصلاة دون تحية "خامنئي"!

"المرشد" أَمّ الجمعة لأول مرة منذ 8 أعوام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,699

غادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشكل مفاجئ، المسجدَ فور انتهاء صلاة الجمعة خلف المرشد علي خامنئي، دون الانتظار لتحيته.

ووفق "روسيا اليوم"، ظهر الرئيس الإيراني في مقطع فيديو وهو يُنهي صلاته ويغادر قبل أن يلقي التحية على المرشد الأعلى، الذي أَمّ المصلين في صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، وخطب خطبةً وصفها الشارع الإيراني بأنها "مصيرية".

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