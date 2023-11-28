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نائب أمير منطقة حائل يلتقي "الدلبحي" ومدير عام الفروسية بالمنطقة

قدم دعمًا لميدان فروسية حائل لهذا الموسم بعدد 6 سيارات

استقبل نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، مساء اليوم الأحد، رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي، ومدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي.

وأعلن "الدلبحي" عن دعمه لميدان فروسية حائل لهذا الموسم بعدد ست سيارات (الفئة البلاتينية)، وثمن نائب أمير حائل دعم "الدلبحي" الدائم لميدان ‎حائل.

وأعرب مدير عام ميدان الفروسية بحائل، بندر بن حسن التبيناوي، عن شكره وتقديره للعضو البلاتيني عياد الدلبحي على هذا الدعم السخي، والذي سيقام فيه حفل سباق فروسي متكامل، مشيراً إلى أن الحفل سيُقام ضمن برنامج موسم سباقات 1443هـ .

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نائب أمير منطقة حائل يلتقي "الدلبحي" ومدير عام الفروسية بالمنطقة
سبق

استقبل نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، مساء اليوم الأحد، رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي، ومدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي.

وأعلن "الدلبحي" عن دعمه لميدان فروسية حائل لهذا الموسم بعدد ست سيارات (الفئة البلاتينية)، وثمن نائب أمير حائل دعم "الدلبحي" الدائم لميدان ‎حائل.

وأعرب مدير عام ميدان الفروسية بحائل، بندر بن حسن التبيناوي، عن شكره وتقديره للعضو البلاتيني عياد الدلبحي على هذا الدعم السخي، والذي سيقام فيه حفل سباق فروسي متكامل، مشيراً إلى أن الحفل سيُقام ضمن برنامج موسم سباقات 1443هـ .

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
06:57 PM

نائب أمير منطقة حائل يلتقي "الدلبحي" ومدير عام الفروسية بالمنطقة

قدم دعمًا لميدان فروسية حائل لهذا الموسم بعدد 6 سيارات

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منصور الشلاقي - حائل
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استقبل نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، مساء اليوم الأحد، رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي، ومدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة، بندر التبيناوي.

وأعلن "الدلبحي" عن دعمه لميدان فروسية حائل لهذا الموسم بعدد ست سيارات (الفئة البلاتينية)، وثمن نائب أمير حائل دعم "الدلبحي" الدائم لميدان ‎حائل.

وأعرب مدير عام ميدان الفروسية بحائل، بندر بن حسن التبيناوي، عن شكره وتقديره للعضو البلاتيني عياد الدلبحي على هذا الدعم السخي، والذي سيقام فيه حفل سباق فروسي متكامل، مشيراً إلى أن الحفل سيُقام ضمن برنامج موسم سباقات 1443هـ .

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