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تسليم أول رخصتي بناء إلكترونيتين للمستفيدين من خيار "الأراضي المجانية" بالليث

ضمن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان

‏اصدرت ‎بلدية محافظة الليث رخص البناء الإلكترونية للأراضي السكنية (الممنوحة للمواطنين) من قِبل وزارة الإسكان؛ كأول بلدية على مستوى بلديات المحافظات التابعة لأمانة جدة تقوم بهذا الإجراء.

وجرى تسليم 79 قطعة أرض مجانية لعدد من المواطنين وسيتواصل توزيع 289 قطعة أرض أخرى لبقية المستفيدين.

‏وتم تسليم رخص البناء الإلكترونية لعدد من المواطنين، وذلك بحضور محافظ الليث، محمد بن عبدالعزيز القباع، ورئيس بلدية محافظة الليث، المهندس محمد بن علي القحطاني، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة، نضال عالم.

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تسليم أول رخصتي بناء إلكترونيتين للمستفيدين من خيار "الأراضي المجانية" بالليث
سبق

‏اصدرت ‎بلدية محافظة الليث رخص البناء الإلكترونية للأراضي السكنية (الممنوحة للمواطنين) من قِبل وزارة الإسكان؛ كأول بلدية على مستوى بلديات المحافظات التابعة لأمانة جدة تقوم بهذا الإجراء.

وجرى تسليم 79 قطعة أرض مجانية لعدد من المواطنين وسيتواصل توزيع 289 قطعة أرض أخرى لبقية المستفيدين.

‏وتم تسليم رخص البناء الإلكترونية لعدد من المواطنين، وذلك بحضور محافظ الليث، محمد بن عبدالعزيز القباع، ورئيس بلدية محافظة الليث، المهندس محمد بن علي القحطاني، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة، نضال عالم.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
12:14 AM

تسليم أول رخصتي بناء إلكترونيتين للمستفيدين من خيار "الأراضي المجانية" بالليث

ضمن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
334

‏اصدرت ‎بلدية محافظة الليث رخص البناء الإلكترونية للأراضي السكنية (الممنوحة للمواطنين) من قِبل وزارة الإسكان؛ كأول بلدية على مستوى بلديات المحافظات التابعة لأمانة جدة تقوم بهذا الإجراء.

وجرى تسليم 79 قطعة أرض مجانية لعدد من المواطنين وسيتواصل توزيع 289 قطعة أرض أخرى لبقية المستفيدين.

‏وتم تسليم رخص البناء الإلكترونية لعدد من المواطنين، وذلك بحضور محافظ الليث، محمد بن عبدالعزيز القباع، ورئيس بلدية محافظة الليث، المهندس محمد بن علي القحطاني، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بمنطقة مكة المكرمة، نضال عالم.

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